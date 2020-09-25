Фарида из села Хыналыг будет покорять жителей Бангладеш (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Полнометражный художественный фильм "Фарида" включен в конкурсную программу девятнадцатого международного кинофестиваля Dhaka International Film Festival в категории "Кино Азии", сообщили Trend Life в пресс-службе Narimanfilm.

Кинофестиваль в Дакке (Бангладеш) пройдет с 19 по 24 января 2021 года. Главная идея фестиваля – "Лучшее кино, лучшая аудитория и лучшее общество". Целью фестиваля является продвижение культуры кино в стране Бангладеш и продвижение мирового искусства кинематографа. Организаторы планируют показать около 200 фильмов с участием примерно 60 стран. На фестивале будут конкурсные категории- "Ретроспектива", "Кино мира", "Детский фильм", "Женщины-режиссеры", "Секция короткометражных и независимых фильмов".

Фильм "Фарида" был снят азербайджанской кинокомпанией "Нариманфильм" совместно с Санкт-Петербургской школой нового кино. Автор сценария и режиссер - Ксения Лагутина, оператор - Дмитрий Наговский, звукорежиссёр - Александр Демьянов, художник по костюмам - Филиппа Ныркова, художник по гриму - Александра Косвинцева, продюсер - Нариман Мамедов. Главную роль в фильме исполняет молодая актриса Марьям Ибрагимова. Также в картине снимались Абдукарим Насиров, Диля Улашева и другие актеры.

Фильм повествует о молодой жительнице селения Хыналыг, которая приезжает в Санкт-Петербург в поисках пропавшего мужа. Большой город сводит и разводит её с разными людьми и переворачивает ее жизнь с ног на голову. Фильм снят в жанре драма. Съемки картины проводились в Санкт-Петербурге.

В этом году картина была отмечена в номинации "Лучший режиссёр" IV Фестиваля современного российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде, и "Лучшая женская роль" и третье место на IХ Московском кинофестивале "Будем жить".

Хыналыг - село в Губинском районе Азербайджана, расположенное на высоте 2100-2200 метров выше уровня моря над рекой Кудиалчай. Знаменито своим языком, своеобразными обычаями и традициями. В Хыналыге более 4000 лет сохраняют свой язык. В наши дни в Хыналыге проживает около двух тысяч жителей. Находится в труднодоступном районе на склоне горы Кызылкая на северном склоне Главного Кавказского хребта, напротив одноименной горы Хыналыг. Своей труднодоступностью, своеобразным языком, уникальным архитектурным обликом и культурой село привлекает туристов и путешественников. Здесь находятся относящиеся к средним векам Храм огнепоклонников, гробница Хыдыра Неби, мечети Шейха Шалбуза, Абу Муслима, пещеры и многочисленные неизученные археологические памятники. Большую часть территории занимают субальпийские и альпийские луга. Вся высокогорная территория вокруг Хыналыга является Шахдагским национальным парком.

(Автор: Вугар Иманов)