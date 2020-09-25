Бакинский джаз-фестиваль отметит юбилей телемарафоном

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) отметит свое 15-тилетие трехдневным телевизионным шоу, сообщили Trend Life в пресс-службе фестиваля.



"Уже ставший традиционным Бакинский джаз-фестиваль отмечает 15-летний юбилей. В 2020 году ввиду сложившихся обстоятельств, связанных с пандемией, формат фестиваля телепортируется в эфир телеканала AzTV. Ведущий республиканский телеканал ещё со времен своей черно-белой эпохи уделял внимание национальному джазу. Фестиваль в телевизионном формате пройдет с 9 по 11 октября, начало выпусков в 23:00 - под стать традиционному джаз-стандарту "Round midnight". Эксклюзивным событием станут спецвыпуски с кадрами закулисной жизни звезд мирового джаза – исполнителя Эл Джерро, пианиста и композитора Херби Хэнкока, клавишника и композитора Джо Завинула во время их вояжа на Бакинский джаз-фестиваль.

В ходе джазового телемарафона будут продемонстрированы гала-концерты всех поколений джаз-музыкантов Азербайджана, виртуальный джем-сейшен с музыкантами из разных частей света и специальные поздравления фестивалю от звезд мирового джаза, ранее посещавших Баку с концертами.

Особые гости телемарафона – нидерландская саксофонистка Кэнди Далфер, Küspert & colleagues (Германия), трио Gaspar Karoly (Венгрия), заслуженные артисты Азербайджана Шаин Новрасли и Исфар Сарабский, а также их коллеги", - говорится в распространённом сообщении.

За 15 лет Бакинский джаз-фестиваль стал неотъемлемой частью музыкальной жизни столицы Азербайджана, ежегодно радуя ценителей музыки. Фестиваль традиционно представляет публике концерты с разнообразием стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционная классика, этно-джаз, симфоджаз. Событие привлекает внимание ведущих телеканалов и ежегодно освещается телеканалом Euronews.

(Автор: Джани Бабаева)