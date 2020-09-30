В Баку наградили победителей литературного конкурса (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде в Баку прошла церемония награждения победителей конкурса рассказов на тему "Борьба с пандемией коронавируса", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Конкурс прошел при совместной организации министерства культуры и Союза писателей Азербайджана.

В церемонии награждения принял участие первый заместитель министра культуры, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

На церемонии было отмечено, что конкурс вызвал большой интерес и за два месяца его проведения вниманию жюри было представлено 417 рассказов. 29 из них не были приняты, поскольку не соответствовали установленным правилам проекта. В конкурсную программу были включены 388 рассказов. В соответствии с правилами конкурса выбрано пять работ-победителей. Также члены жюри выбрали еще 20 интересных произведений, которые планируется издать вместе с работами-победителями конкурса.

Победители конкурса:

- I место - Натиг Мамедли - "Taclı mələklər" (Коронованные ангелы);

- II место - Севиндж Эльсевер - "A quşlarım, getməyin..." (Птицы, не улетайте);

- III место - Джавидан - "Ev" (Дом).

Специальные награды: Рейхан Юсифгызы - произведение "Həkimin gündəliyi" ("Дневник врача"), Акпер Гошалы - "İradə, mən ölürəm..." (Ирада, я умираю…).

(Автор: Джани Бабаева)