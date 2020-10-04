Как звучит на разных языках мира "Карабах – это Азербайджан!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известные азербайджанские общественные деятели, представители культуры и спорта представили социальный видеоролик "Qarabağ Azərbaycandır!" (Карабах - это Азербайджан!), озвучив эту фразу на разных языках мира, сообщила Trend Life арт-директор Фируза Джалилова. Видеоролик снят при содействии Absheron Group.

"Цель проекта – донесение реалий Азербайджана до международного сообщества на языках разных народов. Выражаем благодарность всем, кто принимал активное участие в общественной акции, чьи сердца бьются вместе с Азербайджаном", - отметила Фируза Джалилова.

В проекте приняли участие – депутат Милли Меджлиса, поэтесса Ганира Пашаева, двукратный Паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы по парадзюдо Ильхам Закиев, пятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион Европы по каратэ Рафаэль Агаев, заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова, заслуженный деятель искусств, писатель и тележурналист Орхан Фикретоглу, композитор Эльчин Иманов, народная артистка, певица и композитор Тунзаля Агаева, телеведущий Анар Наджафли, заслуженный деятель искусств, поэт Баба Везироглу, депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи, актер Талех Юзбеков, депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде, заслуженный актер Джабир Иманов и телеведущая Фируза Джалилова.

(Автор: Вугар Иманов)