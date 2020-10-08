Российские императоры признавали азербайджанских ханов правителями Карабаха – ценный экспонат Музея истории

БАКУ /Trend Life/ - В фондах Национального музея истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) хранятся 93 знамени различных исторических событий, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт НАНА.

Среди этих знамен особое значение имеет знамя, подаренное карабахскому хану Мехдигулу-хану российским императором Александром I.

Знамя является материальным доказательством того, что российские императоры признавали азербайджанских ханов из династии Джаваншир правителями Карабаха - древних азербайджанских земель, а знамя было представлено как символ власти.

В 2019 году в музее издана книга "Знамя Карабахского хана Мехдигулу хана". В публикации представлена ​​информация о подаренном карабахскому хану Мехдигулу-хану в 1806 году российским императором Александром I знамени, хранящемся в Фонде оружий и знамен музея. На основании источников и литературы дается описание знамени и исторических условий вручения. Автор книги - доцент Сабухи Ахмедов, научный редактор - академик Наиля Валиханлы.

(Автор: Джани Бабаева )