Шуша глазами Эльтурана Авалова (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана, Государственной картинной галереи и художественной галереи "Bakı" представлена виртуальная выставка, посвященная 270-летию Шушинской крепости, сообщает Trend Life.
В виртуальную экспозицию вошли работы художника, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, профессора Эльтурана Авалова.
Экспозиция посвящена борьбе за освобождение Карабаха от армянских захватчиков, победам азербайджанской армии на фронте.
Задача виртуальной выставки - привлечь внимание к жемчужинам культуры человечества - материальному и духовному наследию Азербайджана на исконных азербайджанских землях, находящихся под армянской оккупацией.
В экспозицию вошли графические работы Эльтурана Авалова, которые отражают исторические памятники Шуши, строения, улочки города, по которым он когда-то бродил.
(Автор: Джани Бабаева)