Художники представили видеопроект в знак поддержки доблестной армии Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские художники представили видеопроект в знак поддержки доблестной азербайджанской армии, которая ведет борьбу с армянскими агрессорами для освобождения территорий Азербайджана от оккупации, длившейся почти 30 лет.

Видеопроект подготовлен при поддержке Азербайджанской государственной картинной галереи с участием народных художников Азербайджана Арифа Гусейнова, Салхаба Мамедова, Акифа Аскерова, заслуженных художников Азада Алиева, Вугара Мурадова, Анара Гусейнзаде, художников – Милены Набиевой, Нигяр Фамильсой, Хаджар Алиевой.

Художники выразили слова благодарности азербайджанским военнослужащим, которые очищают Родину от оккупантов.

Отметим, что в своих произведениях художники Азербайджана отражают боевой путь и героические подвиги военнослужащих страны.

(Автор: Джани Бабаева)