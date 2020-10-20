В Баку назвали победителей Международного фестиваля ANİMAFİLM

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана названы победители III Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM, сообщили Trend Life организаторы проекта.

В этом году в программу фестиваля не вошли развлекательные проекты, а были представлены лишь анимационные работы, носящие просветительский характер.

Основная задача проведения ANİMAFİLM в текущем году - поддержка и просвещение детей и молодежи.

В состав жюри фестиваля вошли Нэнси Дэнни-Фелпс (Бельгия), Аарон Вуд (Великобритания), Оливье Кэтерин (Франция), Дарья Кащеева (Чехия), Зураб Диасамидзе (Грузия), Мохаммед Заре и Рана Ваези (Иран), Шамиль Наджафзаде и Олег Сафаралиев (Азербайджан). Также победителей выбирало детское жюри, в состав которого вошел 31 ребенок.

По итогам фестиваля были названы победители:

- Гран-при в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм" - "Нос, или Заговор "не таких"", режиссер - Андрей Хржановский (Россия);

- Гран-при в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" - “Sororal” ("Сестра") режиссеры - Фредерик Ивен и Луис Меркадьер (Франция);

- "Лучший короткометражный анимационный фильм для детей" – "Reven og Nissen" ("Лисица и Дед Мороз"), режиссеры - Япрак Морали и Арье Аустнес (Норвегия);

- "Лучший анимационный фильм, снятый детьми" - "Престол Святого Саввы", режиссер - Яков Попов (Сербия);

- "Лучший короткометражный экспериментальный или абстрактный анимационный фильм" - "Марбл", режиссер - Наталья Спихала (Польша);

- "Лучший анимационный студенческий фильм" – "Пыльное море" Хелос Ферлейн (Франция) и "Места" Нора Штрбова (Чехия);

- "Лучший телевизионный или анимационный веб-сериал" – "Волк наоборот", режиссер - Ирина Эльшанская;

- "Лучшее музыкальное анимационное видео" – "Ленивый дракон", режиссеры - Фокион Ксенокс и Джоан Чунг (Греция);

- "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм" - "Ворон", режиссер - Фидан Ахундова;

- "Лучший азербайджанский студенческий короткометражный анимационный фильм" – "Снежный шар", режиссер - Севиндж Гулиева и "Змея и Крестьянин", режиссер - Аяз Халигов;

Победители среди сценариев:

- Гран-при в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" - "Мосты для кораблей", автор сценария - Робертас Невецка (Литва);

- "Лучший азербайджанский сценарий для короткометражного анимационного фильма" и "Лучший азербайджанский сценарий для короткометражного детского анимационного фильма" – "Бесцветный", автор сценария - Шабнам Гасанализаде;

- "Специальный приз международного жюри среди сценариев" – "Веревка", Орхан Бехбид (Азербайджан).

Отметим, что награды "Qızıl qayıq" (Золотой кораблик) III Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM за вклад в развитие азербайджанской анимации удостоен режиссер Хафиз Акперов.

В рамках фестиваля координатор и инструктор детского жюри, основатель лаборатории Ritual Mobil Teatr Айнур Зарринтадж провела для участников детского жюри три тренинга в области театрального искусства (онлайн и оффлайн).

Также при поддержке посольства Чехии в Азербайджане для юных любителей анимации был проведен двухдневный мастер-класс "Стоп-моушн (stop motion) анимация и скелет куклы". Мастер-класс провела победительница II фестиваля ANİMAFİLM Дарья Кащеева (Чехия).

Директором Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM является Рашид Агамалыев.

Информационная поддержка – Trend.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)