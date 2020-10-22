В Азербайджане объявлен конкурс, посвященный героизму солдат и памяти шехидов

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана объявило о проведении литературного конкурса на патриотическую тему, сообщили Trend Life в ведомстве.

Основная цель конкурса – отразить в литературных работах высокий дух патриотизма азербайджанского народа, мужество и доблесть наших военнослужащих, сражающихся за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, увековечение памяти шехидов, а также создание новых литературных произведений и стимулирование творческого потенциала авторов.

Конкурс проводится по трем литературным жанрам – рассказ, эссе и поэзия (стихи).

Последний срок подачи заявок на конкурс по категориям эссе и поэзия – 25 ноября 2020 года, последний срок подачи заявок в категории рассказ – 30 ноября 2020 год.

Литературные работы нужно отправить на адрес электронной почты [email protected] Телефон для справок: (012) 493 42 94

С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке: http://mct.gov.az/az/elanlar/140

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)