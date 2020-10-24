Турецкий исполнитель Синан Акчыл: "Всегда живи, Азербайджан" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный турецкий композитор и певец Синан Акчыл презентовал новую композицию под названием "Daima yaşa Azərbaycan" ("Всегда живи, Азербайджан"), сообщает Trend Life.

Композицию турецкий певец исполнил в дуэте с азербайджанской коллегой Саидой Гулиевой, проживающей в Турции. Автором песни является сам Синан Акчыл. Режиссер видеоклипа - Эмрах Озбилян. В клипе использованы видеокадры азербайджанского города Гянджа, подвергнутого ракетным обстрелам со стороны ВС Армении.

"Эта композиция посвящена азербайджанским солдатам, находящимся на передовой. Пусть мир знает, что Карабах – это Азербайджан!", - написал турецкий исполнитель в социальной сети.

(Автор: Джани Бабаева.)