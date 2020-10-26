Танец, посвященный победам ВС Азербайджана, признан лучшим в России (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Патриотическая танцевальная композиция "Мой Азербайджан" в исполнении азербайджанского танцора Фарида Казакова признана лучшим патриотическим номером в России, сообщил Trend Life исполнитель.

Номер завоевал I место на одном из престижных и главных конкурсов среди сольных танцевальных исполнителей России - Всероссийском конкурсе персонального мастерства "Solo Star Russia 2020".

Хореография номера подготовлена на песню "Мой Азербайджан" – композитора Муслима Магомаева и стихи поэта и прозаика Наби Хазри. Представитель Азербайджана принял участие в конкурсе в онлайн формате, направив видеозапись своего выступления организаторам проекта.

"Для меня было важным в очередной раз показать людям превосходство Азербайджана не только на политической и военной арене, которое демонстрируют руководство страны и армия Азербайджана, но и на арене культуры и искусства, ведь искусство нашей страны является одним из лучших достояний планеты.

Выбор номера, с которым я в этот раз представлял свою родную страну, для меня был однозначным. Именно участие в "Solo Star Russia 2020" в этом году и в это время для меня стало принципиальным. Принципиальной позицией гражданина и патриота своей Родины! Страны, которую я люблю, горжусь и с честью и достоинством представляю на международной арене", - отметил Казаков.

"Азербайджан – страна древней и богатой культуры. Наша страна известна во всем мире своим мультикультурализмом и толерантностью. Азербайджан всегда был и остаётся многонациональным государством, здесь всегда с большим уважением относились и относятся к культуре других народов. Я татарин по происхождению, и всегда и везде с огромной гордостью говорю, что я гражданин Азербайджана. Для меня честь поднимать флаг Азербайджана на международной арене искусства, представлять нашу культуру.

Безгранично люблю Азербайджан, преклоняюсь перед единством нашего народа, перед доблестными азербайджанскими военнослужащими, которые выполняют свой священный долг, освобождают Родину от оккупантов. Живи родной Азербайджан! Карабах - это Азербайджан! Посвящаю свою победу на конкурсе освободительной миссии нашей доблестной армии!", - подчеркнул он.

Отметим, что Фарид Казаков - выпускник Бакинской академии хореографии, дважды обладатель престижного звания "Solo Star Russia (2019 и 2020 год) - как лучший сольный танцовщик России, победитель и обладатель Гран-при международных, всероссийских и республиканских конкурсов-фестивалей хореографии.

(Автор: Джани Бабаева )