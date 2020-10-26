Карабах – это Азербайджан! – представлен новый проект Фаига Суджаддинова и Ханым Исмаилгызы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представлен новый проект "Qarabağ Azərbaycandır!" (Карабах – это Азербайджан!" на музыку композитора, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Фаига Суджаддинова и слова известной поэтессы, члена Союза писателей Азербайджана Ханым Исмаилгызы, сообщает Trend Life.

Авторы проекта "Карабах – это Азербайджан!" отметили, что эта фраза Президента Азербайджана Ильхама Алиева стала символом освободительной борьбы против армянских агрессоров. Сегодня весь народ и доблестная армия во главе с Верховным главкомандующим Ильхамом Алиевым ведут героическую борьбу, и каждый на своем месте, в своей сфере старается внести свою лепту, приближая день полного освобождения территорий, которые около 30 лет находились под оккупацией вандалов, сепаратистов, террористов и фашистов. Интересно, что Фаиг Суджаддинов сам исполнил композицию.

"Сегодня все мы живем в условиях войны, идет Отечественная война против армянских агрессоров, и каждый из нас, независимо от национальности, вероисповедания, возраста, профессии и социального положения, борется против врагов во имя восстановления территориальной целостности страны. В эти дни стоит особо отметить героизм нашего Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и наших доблестных солдат и офицеров. Сегодня наш глава государства и народ пишут славную историю, и поэтому композиция посвящена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и нашей борьбе. Что касается моего исполнения, то здесь нет ничего удивительного. Каждую свою композицию я напеваю исполнителям, чтобы они восприняли суть произведения. В свое время я учился у великих исполнителей Рашида Бейбутова и Шовкет Алекперовой, а свои композиции также исполняли наши выдающиеся композиторы Тофиг Гулиев, Эмин Сабитоглу и другие. Так что, только вперед и победа будет за нами! Карабах – это Азербайджан!", - сказал Trend Life Фаиг Суджаддинов.

"Наша славная армия продолжает освободительную миссию и каждый из нас чувствует себя счастливым в эти дни, видя освобожденные от армянской оккупации города и села страны. В стране невероятный душевный подъем, переживаем неимоверные чувства. И счастье творческих людей – композиторов, поэтов, писателей, художников, скульпторов и других, и конечно же, журналистов, что своей работой можем внести свою лепту в этот процесс, являемся своеобразными воинами тыла. Азербайджан достоин всяческих побед, и горжусь нашими отважными и бесстрашными сыновьями, нашей доблестной армией и Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым. Каждый день мы ждем вести с фронта, и была бы возможность, обняла бы каждого солдата, поцеловала бы руки их родителей, поклонилась бы каждой освобожденной пяди земли и крепко обняла бы нашего Президента! Уверена, что этого желаю не только я, но и миллионы азербайджанцев нашей страны и мира! Сегодня все мы едины ради одной цели и бьемся во имя освобождения оккупированной территории Азербайджана от армянских фашистов - одни с оружием в руках, другие с пером, с музыкой, политикой и т.д. И недалек тот день когда флаг Азербайджана будет развеваться над всеми освобожденными городами и селами страны! Карабах – это Азербайджан!", - сказала Trend Life Ханым Исмаилгызы.

(Автор: Вугар Иманов)