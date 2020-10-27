Хозяева Карабаха возвращаются домой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В историко-архитектурном памятнике – Четырёхугольной башне в Ичеришехер (галерея "Art Tower") представлена выставка "Qarabağ Azərbaycandır!" ("Карабах – это Азербайджан!"), сообщает Trend Life.

Организаторы экспозиции - Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерство культуры Азербайджана и НПО "Arts Council Azerbaijan".

Произведения, представленные в экспозиции и посвященные прекрасному краю Азербайджана – Карабаху, созданы в ходе воркшопов для художников.

Представленные на выставке произведения выставлены на продажу. Полученные денежные средства будут перечислены в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

Основная задача патриотического проекта – оказать моральную поддержку военнослужащим страны, сражающимся за освобождение от армянской оккупации исконных земель Азербайджана. Организаторы отмечают, что армия Азербайджана пядь за пядью освобождает оккупированные земли страны, и совсем скоро беженцы и вынужденные переселенцы смогут вернуться в родные края.

Куратор проекта - руководитель НПО "Arts Council Azerbaijan", художник Дадаш Мамедов.

На выставке представлены работы Нигяр Фамильсой, Камилы Мурадовой, Ройи Гасановой, Нурай Аллахвердиевой, Матанат Нифталиевой, Розы Мурадовой, Эльдара Бабазаде, Интигама Агаева и Эльдара Гасанова.

Экспозиция будет открыта до 31 октября с 11:00-17:00. Учитывая режим карантина, посещение галереи без маски не допускается.

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(Автор: Джани Бабаева)