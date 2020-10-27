Мы готовы восстановить Карабах! – известные азербайджанские артисты (ФОТО/ВИДЕО)

Культура 27 октября 2020 12:20 (UTC+04:00)
Мы готовы восстановить Карабах! – известные азербайджанские артисты (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана и по инициативе Главного Управления культуры города Баку представлен патриотический видеоролик "Qarabağı bərpa etməyə cümlə hazırız!" (Мы готовы восстановить Карабах!), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Принявшие участие в проекте деятели искусства, представители интеллигенции выразили готовность восстановить и развивать колыбель азербайджанской культуры – прекрасный край Карабах.

В проекте приняли участие известные деятели культуры и искусства – народные артисты Алим Гасымов, Мансум Ибрагимов, Малейка Асадова, Эйюб Ягубов, заслуженный деятель искусств Баба Везироглу, заслуженные артисты Адалят Шукюров, Фергана Гасымова, Бахрам Багирзаде, Лала Мамедова, заслуженный работник культуры ашуг Самира Алиева, актеры Бакинского детского и юношеского театра и другие деятели культуры.

(Автор: Джани Бабаева)

Мы готовы восстановить Карабах! – известные азербайджанские артисты (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Мы готовы восстановить Карабах! – известные азербайджанские артисты (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Мы готовы восстановить Карабах! – известные азербайджанские артисты (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Мы готовы восстановить Карабах! – известные азербайджанские артисты (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Мы готовы восстановить Карабах! – известные азербайджанские артисты (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Мы готовы восстановить Карабах! – известные азербайджанские артисты (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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