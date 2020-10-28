Посвящение Азербайджану прозвучало в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров, живущий в Москве, записал сольный концерт "Посвящение Азербайджану", сообщает Trend Life.

Видеосъемка концертной программы (прим. – без зрителей) прошла в Москве в Историко-архитектурном художественном и ландшафтном музее-заповеднике "Царицыно".

В исполнении Эмиля Кадырова прозвучали известные сочинения выдающихся азербайджанских композиторов – Узеира Гаджибейли, Тофига Гулиева, Муслима Магомаева, Полада Бюльбюльоглу и других.

Эмиль Кадыров сообщает, что концертную программу можно будет посмотреть на сайте "Царицыно", а также на его официальных страницах в социальных сетях.

Отметим, что Эмиль Кадыров родился и вырос в Азербайджане. Он является выпускником Бакинской музыкальной школы имени Рашида Бейбутова по классу классической гитары и Белгородского музыкального колледжа, участником мастер-классов Елены Образцовой и Тамары Синявской, лауреатом международных конкурсов.

Певец представлял Азербайджан на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018" в Сочи.

(Автор: Джани Бабаева)