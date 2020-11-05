"Битва" Анара Аббасова поборется за награду "Героя"

БАКУ /Trend Life/ - Кинолента "Битва", режиссером которой является наш соотечественник, выпускник Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Анар Аббасов, вошла в конкурсную программу Международного фестиваля фильмов для детей и юношества "Герой", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Фестиваль пройдет в Красноярском крае с 19-23 ноября 2020 года. Фильм "Битва" включен в конкурсную программу "Полнометражные игровые фильмы".

Фестиваль "Герой" задуман организаторами как площадка для размышления и дискуссий на одну из важных тем в воспитании современной молодёжи – тему нравственных ориентиров. На всех мероприятиях фестиваля, поднимаются вопросы патриотизма, толерантности, традиционных ценностей, а подбор материала осуществлен по принципу мультижанровости и мультикультурности.

Сюжет фильма "Битва": стрит-дэнсер Антон делает стремительную карьеру - его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф, и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы - Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)