Здравствуй, солдат Азербайджана! Враг боится одной вашей поступи…- Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор и актер Азербайджанского государственного театра пантомимы, заслуженный артист Эльман Рафиев постоянно представляет в соцсетях мини-видеоролики, посвященные освободительной миссии армии Азербайджана против армянских фашистов, сопровождающиеся стихами азербайджанских классиков, сообщает Trend Life. Один из них по –особому трогателен и является письмом солдату.

"Здравствуй, солдат! Храбрые сыновья и воины славного Азербайджана! Пока вы воюете в холодных окопах, под дождем, в горах, лесах и просторах нашей страны, защищая эту землю, матери, жены, сестры, братья и дети молятся за вас. Враг боится одной вашей поступи по этой нашей родной земле, и оккупант отступает, бежит, оставляя свою технику на поле боя, дезертирует, в ужасе осознавая свою неминуемую погибель, если по-хорошему не уйдет с нашей Родины. Каждое водружение флага Азербайджана в освобождённых от армянских агрессоров городах и селах страны уничтожает этого коварного врага, это и есть любовь к своей Отчизне, Родине, Священной земле. Все это ты – наш солдат – гордый, отважный, с честью и достоинством, имя которого уже вписано в славную историю Азербайджана! Пусть Всевышний бережет вас- наши Солдаты! Карабах – это Азербайджан!", - говорит Эльман Рафиев

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе своих оккупационных сил с территории Азербайджана. Начиная с 27 сентября этого года ВС Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции и резолюции Совета безопасности ООН, требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам страны, среди которых Гянджа, Барда. Тертер и другие. В результате военных преступлений Армении более 90 погибших и 400 раненых, множество детей, стариков и женщин, разрушены более трех тысяч домов и гражданских объектов. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны ВС Азербайджана ведут освободительную борьбу по восстановлению территориальный целостности страны, в результате чего освобождены города и села Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Ходжавендского, Губадлинского районов и т.д..

(Автор: Вугар Иманов)