Российское издание включило Эльчина Сафарли в десятку писателей, на которых стоит подписаться в соцсетях

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский писатель Эльчин Сафарли включен в десятку литераторов, на которых читателям стоит подписаться в социальных сетях, сообщает Trend Life.

Российская версия журнала HELLO и российская электронная библиотека MyBook составили список известных писателей современности, на чьи блоги в социальной сети Instagram стоит подписаться.

Составители списка рекомендуют, что подписавшись на этих писателей, читатели будут в курсе книжных новинок, получат мотивационные цитаты, а также узнают много нового о жизни любимых авторов.

"Азербайджанский писатель Эльчин Сафарли воспевает красоту и ароматы Стамбула, рассказывает о нежной искренней любви и умеет подчеркнуть эстетику каждого момента. Его Instagram – об этом. Лучи солнечного света, чашки кофе, ажурные фасады домов, вдохновляющие цитаты из книг и фото бумажных страниц… А еще еда, много аппетитной еды! Писатель прекрасно знает, как получать удовольствие от жизни – у него есть, чему поучиться", - отмечают составители списка.

Отметим, что Эльчин Сафарли - писатель, журналист. В своих книгах он рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и любви. Сафарли родился в Баку 12 марта 1984 года. Он - автор бестселлеров "Сладкая соль Босфора" и "Туда без обратно". Российская пресса окрестила его "Литературным открытием 2008 года". В 2011 году о Сафарли был снят короткометражный фильм "Наедине со всеми".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)