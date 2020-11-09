Мы восстановим земли Карабаха, там расцветет новая жизнь, туда придет праздник - народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова

БАКУ /Trend Life/ - Около 30 лет Азербайджан боролся за справедливость, и наконец, она восторжествовала - мы освободили Шушу – прекрасный край Азербайджана.

Об этом сказала Trend Life народная артистка Азербайджана, профессор, оперная певица Хураман Гасымова.

"И я, и Фидан ханум (прим. - Фидан Гасымова - народная артистка СССР, сестра Хураман Гасымовой), как и все, ждали этого дня с большим нетерпением. Общаясь с представителями СМИ, давая интервью, мы всегда говорили, что верим в силу нашей доблестной армии, верим в Победу! Ведь Азербайджан борется за справедливость, за освобождение от захватчиков своих исконных земель. И поэтому мы всегда были уверены, что Победа будет за нами, какой бы сложной она ни была", - сказала народная артистка Азербайджана.

Хураман Гасымова от своего имени и от имени Фидан Гасымовой выразила соболезнования семьям шехидов: "Конечно, на войне есть потери, и мы приносим глубокие соболезнования семьям шехидов – героев, которые погибли, защищая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Кровь наших шехидов не осталась неотмщенной. 30 лет мы боролись за справедливость, и наконец, она восторжествовала. Мы сами освобождаем свои земли!".

Народная артистка Азербайджана подчеркнула, что полностью поддерживает мудрую политику, проводимую Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Благодаря Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, Президенту Ильхаму Алиеву и доблестной азербайджанской армии сбывается мечта всех граждан нашей страны – освобождаются от оккупации наши земли. После 28 лет оккупации освобождён город Шуша. Да здравствует Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана, да здравствует Азербайджан! Карабах - это Азербайджан! Пусть весь мир это знает!" - сказала она, добавив, что также выражает признательность за моральную поддержку братской Турции.

Хураман Гасымова отметила, что город Шуша – это сердце, символ Карабаха, колыбель азербайджанской культуры.

"В молодости мы ездили туда на концерты, и наконец, после стольких лет вновь удивим этот живописный край. Там расцветет новая жизнь, мы возродим эти земли и туда придет праздник. Земля Карабаха необыкновенно богата как своими природными ресурсами, так и культурным наследием. Эта земля подарила нам выдающихся деятелей культуры и искусства – писателей, поэтов, музыкантов, композиторов, исполнителей, среди которых Молла Панах Вагиф, Хуршидбану Натаван, Бюльбюль, Хан Шушинский, Узеир Гаджибейли и многие-многие другие.

Эти выдающиеся личности создавали прекрасные произведения, прославляя родной Азербайджан. Ни одному народу на свете не присуща такая национальная милизматика, как у нас. Поэтому армянская сторона всегда воровала нашу милизматику, музыку, выдавая ее за свою. Но мы всему миру доказали, что это музыка наших композиторов, это слова наших поэтов, что это наш край!" - сказала народная артистка Азербайджана.

Также Хураман Гасымова поздравила всех с отмечаемым сегодня, 9 ноября, Днем Государственного флага.

"Пусть наш Государственный флаг всегда гордо реет над суверенным и свободным Азербайджаном!" - сказала она.

(Автор: Джани Бабаева)