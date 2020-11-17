Азербайджанский поэт стал победителем 100-дневного марафона Всероссийского фестиваля "ЛиФФт" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский поэт Сахиб Мамедов стал победителем V Всероссийского литературного фестиваля фестивалей "ЛиФФт" в номинации "Поэзия", посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, сообщает Trend Life. Сахиб Мамедов представил произведения "Я бы исчез" и "За гранью времени".

Сахиб Мамедов - двукратный лауреат литературного конкурса фестиваля "Насими", лауреат Евразийского фестиваля "ЛиФФт-2019" среди молодых чтецов, лауреат национальных и международных конкурсов.

Лауреатом "ЛиФФт-2020" была признана Анна Ревякина, в номинацих "Проза" и "Поэт-песенник" Елена Ользеева и Татьяна Апунцова, соответственно.

Фестиваль проходил в два тура на протяжении 100 дней с участием более 200 участников из более 20 стран, охватив миллионные социальные сети. Победители были определены посредством "лайков" и комментариев. Интересно, что в шорт-лист вошли сразу семь представителей Азербайджана –Агшин Алиев, Эльмира Алмасова, Ибрагим Ильяслы, Марина Коломазова, Сария Мамедова, Сахиб Мамедов и Саида Субхи. Напомним, что победителем фестиваля 2018 года в Сочи стал представитель Азербайджана Варис Йолчуев.

Евразийский литературный фестиваль фестивалей "ЛиФФт" и Всероссийский литературный фестиваль фестивалей "ЛиФФт" проводятся с 2016 года. В фестивале принимают участие литераторы из стран Евразии и России. Председатель фестиваля - Генеральный директор проекта "ЛиФФт", председатель Литературного Совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии, председатель Союза писателей и читателей, зампредседателя по культуре Ассамблеи народов России, член международного ПЕН-центра, поэт и философ Маргарита Альмухаметова (Маргарита Аль).

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)