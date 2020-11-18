Образовательные приключения в Гобустане (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Студия Azanfilm по заказу министерства культуры Азербайджана готовит к производству вторую часть образовательного многосерийного анимационного фильма "Tıq-tıq və dostları möcüzələr axtarışında ("Тыг-Тыг и друзья в поисках чудес"), сообщили Trend Life в Azanfilm.

Во второй части анимационного фильма Тыг-Тыг и ее друзья отправятся в путешествие в заповедник Гобустан, о котором расскажут юным зрителям. Запланировано, что работа над второй частью анимационного фильма будет завершена в марте 2021 года.

Режиссер-постановщик и автор сценария - Султан Аббасбейли, композитор – Азер Гаджиаскерли, художник – Кюбра Биннатова, редактор – Юсиф Шейхов, звукорежиссер – Мехман Надиров, продюсер – Мансур Шафиев.

Напомним, что в первой части анимационного фильма Тыг-Тыг путешествует по нашему южному региону вместе со своими юными друзьями, рассказывает им о растущем там железном дереве (прим. - парротия персидская, также известны наименования железняк, амбур и демир-агач (dəmirağac)).

(Автор: Джани Бабаева)