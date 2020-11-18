Спи спокойно… - Алим Гасымов и AISEL о детях, убитых армянами в Азербайджане... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, всемирно известный ханенде Алим Гасымов и популярная певица Айсель Мамедова (AISEL) представили совместную композицию "Yat Rahat" (Спи спокойно), сообщает Trend Life.

"События в Гяндже, Нафталане, Барде, Тертере… - террор вооруженных сил Армении, когда было обстреляно мирное население и погибли невинные жители, в том числе и малолетние дети, произвели на меня глубокие впечатления. Я захотела написать что-то действительно трагичное и пронизывающее сердце, и решила посвятить музыкальный проект памяти детей, ставших жертвами армянской агрессии", - подчеркивает AISEL.

В музыкальный проект вошли три песни, первой из которых стала "Yat Rahat".

"Очень рада, что мне довелось реализовать эту идею именно с Алимом Гасымовым, так как присутствие такого корифея и профессионала еще больше помогло выразить всю глубину скорби произошедшего", - добавила певица.

Музыка и слова к композиции "Yat Rahat" написаны Айсель Мамедовой, автор слов к партии мугама - Хосров Сартиби. Аранжировку выполнил Эмин Карим (STKHA), а партию на балабане и тютек исполнил Джошгун Садыгов.

(Автор: Джани Бабаева )