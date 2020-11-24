Гарвардский музей в США исправил грубую дезинформацию, связанную с азербайджанским ковром

БАКУ /Trend Life/ - В министерство культуры Азербайджана поступило обращение, что на веб-сайте Гарвардского художественного музея в США в разделе цифровые коллекции Карабахский ковер представлен как часть армянской культуры.

Гарвардский художественный музей исправил грубую дезинформацию, и место создания "Талышского ковра" (номер экспоната: 1958.169) указано как "Азербайджан", говорится в сообщении министерства культуры Азербайджана.

В связи с этим министерство культуры Азербайджана связалось с сетью Гарвардского художественного музея, и выразило признательность за исправление ошибки.

Было доведено до внимания, что ковер, хранящийся в Гарвардском художественном музее, соткан в Азербайджане, является образцом азербайджанской культуры XIX века и не имеет никакого отношения к Армении. Также, историческая справка о происхождении ковра была ​​по электронной почте отправлена в Гарвардский художественный музей.

Отметим, что художественная композиция ковров Карабахской группы состоит из растительных элементов, различных изображений животных и птиц, геометрических мотивов. Карабахский ковер, хранящийся в коллекции Гарвардского художественного музея, известен в мире как "Талышский ковер".

(Автор: Джани Бабаева)