Женщина-клоун, которая собирается стать матерью – из Азербайджана в Грузию (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Произведение азербайджанской писательницы Ульвии Гейдаровой "Матица" ("Uşaqlıq", "Детство") будет представлено в Батумском цирке на грузинском языке, сообщила Trend Life автор произведения. В сентябре этого года "Матица" ("Uşaqlıq", "Детство") стало победителем Batumi Monodram International Festival.

Режиссер-постановщик спектакля Кетеван Самхарадзе, исполнитель роли – актриса Тбилисского театра юного зрителя Анико Чургая. Спектакль в связи с пандемией коронавируса будет представлен онлайн, а также на Adjara TV.

Ранее монопьеса была представлена в Азербайджане, Германии, России и других фестивалях.

Произведение "Матица" повествует о тяжелой жизни женщины-клоуна, которая собирается стать матерью. Будучи беременной, она вынуждена выходить на сцену, чтобы обеспечить будущее ребенка. Женщина-клоун - одна из самых грациозных участниц циркового представления наряду с акробаткой, испол­няющей упражнения на трапеции, и наездницей на панно. Акробатку можно встретить довольно часто; наездницы на пан­но встречаются все реже и реже; женщина-клоун всегда была исключением. Дело в том, что женщины без большой охоты исполняли роль клоуна. Если они и появлялись на сцене в костюме клоуна - в золотых туфлях и остроконечном колпаке, - то это были обыч­но лишь жанровые танцовщицы. Многие считают, что клоун - это мужская профессия. Мужчина умеет завлечь детей, рассмешить взрослых и обращаться с животными. Героиня ломает стереотипы…

(Автор: Вугар Иманов)