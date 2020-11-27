Христианское наследие в Азербайджане - храм Кюрмюк (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Xristian irsimizi tanıyaq" ("Познаем наше христианское наследие") представлен видеоролик, посвященный храму Кюрмюк, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Расположенный в Гахском районе Азербайджана, храм Кюрмюк XIX века построен на развалинах древнего Албанского храма (I-III века).

В результате археологических раскопок в 2006 году на территории храма были найдены фрагменты сооружений древних построек. Также было обнаружено, что, являясь албанским храмом раннего средневековья (I-III века), данное сооружение в различные исторические периоды подвергалось реставрациям.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)