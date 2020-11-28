Летопись Карабахских ковров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра продолжает демонстрировать на своей официальной странице в Facebook произведения искусства, созданные в Карабахе - неотъемлемой части Азербайджана, сообщает Trend Life.

В рамках рубрики "Летопись Карабахских ковров" на странице музея в социальной сети рассказано о ковре "Ачма-юмма". Такие ковры издревле ткали в селе Хыдырлы Агдамского района, в селах Папы и Софулу Джебраильского района, а с XVIII века - в городе Шуша и поселках Хальфали, Ширлан близ него, а также в центрах ковроткачества Ходжавендского района.

Центральное поле ковра украшают расположенные ритмично в ряд зубчатые ромбовидные медальоны. Ковроткачи называют эти ковры "Ачма-юмма" из-за "раскрывающихся" и "закрывающихся" зубчиков, окаймляющих медальоны.

Особое место среди красивейших образцов карабахского ковроткачества занимают безворсовые ковры. Традиционные зили Кельбаджара считаются шедеврами карабахского ковроткачества. Они ткались в различных композициях, с художественным построением в форме квадрата, прямоугольника, многоугольника и шебеке. В целом для карабахских зили характерны крупные размеры и теплый колорит. Местное население использовало зили в качестве мафрашей, переметных сум, попон, покрывал.

Ковры "Шабалыд-бута" относятся к Карабахской ковровой группе. Основными центрами производства этих ковров являются Агдам, Джебраил и Мугань. Центральное поле украшено расположенными в ряд орнаментами "бута", развернутыми то влево, то вправо. Художественное качество ковра определяется расстоянием между элементами "бута" в центральном поле. Чем ближе друг к другу они расположены, тем считается красивее узор ковра. Встречаются также ковры "Шабалыд-бута", в которых центральное поле украшено "бутой с кисточкой" или "кривой бутой".

(Автор: Джани Бабаева)