Алим Гасымов посвятил клип доблестным воинам и шехидам (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный исполнитель мугама, обладатель премии ЮНЕСКО, член Международной ассамблеи редких голосов, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана Алим Гасымов представил клип "Əsgərlər" на слова Хосрова Сертибе, сообщает Trend Life. Автор проекта – Руфат Аббасов.
Композиция посвящена доблестным воинам и героям Азербайджана, одержавших блестящую победу над армянскими оккупантами, и душам шехидов, которые отдали свои жизни во имя свободы и независимости страны.
(Автор: Вугар Иманов)
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