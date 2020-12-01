Всемирно известный британский певец c нетерпением ждет визита в Лачин

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный британский певец азербайджанского происхождения Сами Юсуф поздравил Азербайджан с освобождением Лачинского района от армянской оккупации, сообщает Trend Life.

Исполнитель сделал репост в Twitter публикацию об освобождении Лачина, и прокомментировал ее словами: "Не могу дождаться, чтобы посетить [Лачин]".

Напомним, что всемирно известный певец с первых дней Второй Карабахской войны выражал поддержку Азербайджану на своих страницах в социальной сети.

Ранее Сами Юсуф рассказал своей многомиллионной аудитории об армянской агрессии в отношении Азербайджана и его мирного населения, почтил память шехидов.

Сами Юсуф родился 21 июля в 1980 году в Тегеране, в азербайджанской семье. С трех лет с семьей переехал в Лондон. Выпускник Королевской академии музыки. Изучение как западной музыки, так и мелодий Ближнего Востока (макам) позволило развить уникальный голос, сделавший его всемирно знаменитым. Он владеет композиторским мастерством, обладает превосходным голосом, тщательно подбирает лирические темы и предан исламу, что делает его подлинным человеком искусства, достойным подражания. Сами Юсуф часто был в Азербайджане, выступал с концертами, принимал участие в реализации различных проектов, среди которых Фестиваль Насими. В его репертуаре множество азербайджанских композиций, среди которых "Sarı Gəlin", "Ayrılıq", "Küçələrə su səpmişəm", "Sənə də qalmaz" и другие, на которые были сняты клипы. Он также прекрасно исполняет азербайджанский мугам, входящий в Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

(Автор: Джани Бабаева)