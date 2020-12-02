DokuBaku – более 30 фильмов из разных стран

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане проходит Международный фестиваль документального кино DokuBaku (DokuBaku International Documentary Film Festival), сообщает Trend Life.

В текущем году в связи с пандемией коронавируса фестиваль проводится в онлайн-формате.

На участие в фестивале от режиссеров из 53 стран мира поступило свыше 250 заявок - из них 90 полнометражных картин и более 160 короткометражных кинолент.

В конкурсную программу DokuBaku вошли 34 киноленты. Конкурс проходит по следующим категориям – "Лучший полнометражный художественный фильм", "Лучшие зарубежный короткометражный документальный фильм", "Лучший отечественный документальный фильм" и "Категория X". Итоги фестиваля будут подведены 6 декабря.

DokuBaku - независимый кинофестиваль, организованный группой кинематографистов. В рамках фестиваля проходят показы фильмов, мастер-классы, а также обсуждения и дебаты по социальным вопросам с участием местных и международных кинематографистов. Одна из целей - поощрение азербайджанских режиссеров к созданию документальных картин.

Впервые Международный фестиваль документального кино DokuBaku был проведен в Баку 12 - 20 октября 2017 года.

(Автор: Джани Бабаева)