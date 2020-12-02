Уникальные ковры, отмеченные на "Ковровой карте Карабаха", можно увидеть воочию (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанским национальным музеем ковра подготовлен видеоролик, посвященный представленной ранее "Ковровой карте Карабаха", сообщает Trend Life.

В видеоролике сотрудники музея демонстрируют зрителям, отмеченные на "Ковровой карте Карабаха" дивные ковры этого края. Интересным фактом является то, что большинство сотрудников, участвовавших в создании видеоролика, родом из Карабахского региона, который является неотъемлемой частью нашей страны.

Напомним, что ранее музей представил "Ковровую карту Карабаха", где образцы ковров, принадлежащие каждому городу и региону, были изображены на карте в черно-белом варианте, а по мере освобождения наших священных земель от оккупации, соответствующие фрагменты "Ковровой карты Карабаха" раскрашивались в яркие цвета.

(Автор: Джани Бабаева )