Нигяр Гасанзаде выступила с мировыми звездами на Festival Internacional de Poesía Los Confines

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса Нигяр Гасанзаде выступила от Азербайджана на одном из самых крупных международных поэтических фестивалей мира и американского континента IV Festival de Los Confines. В этом году в связи с пандемией фестиваль прошел в режиме онлайн, сообщает Trend Life.

Нигяр Гасанзаде была приглашена выступать с мировыми звездами поэзии Миленой Эрколани из Сан-Марино и Марко Погакаром из Хорватии. Переводы стихотворений звучали в переводе всемирно известного поэта, писателя и литературоведа, профессора и президента сената Делавэрского университета США, лауреата литературной премии Виктория Урбано, доктора филологических наук Александра Селимова.

На фестивале приняло участие 45 поэтов из 36 стран мира. Более 50.000 постоянных зрителей наблюдало за программой фестиваля. Более 500 000 скаченных поэтических платформ собранных из стихотворений поэтов-участников. Стихи участников были изданы специальным изданием Los Confines Festival, National Autonomous Prefecture University Press University of Honduras, Casasola Editores and Malpaso Ediciones в переводе на испанском языке. PDF формат данного издания, параллельно с печатной версией, были представлены тысячам читателей и любителям поэзии по всему миру.

Нигяр Гасанзаде - член Союза писателей Азербайджана и Международного литературного общества РЕN, лауреат национальных и международных премий, руководитель проекта "Söz" при Министерстве культуры Азербайджана. Участница международных поэтических фестивалей и литературных вечеров в Европе. Стихи публиковались в литературных изданиях Великобритании, Германии, Италии, Турции, США, Канады, Австралии, Польши, Венгрии, России, Израиля, Египта и других стран. Произведения вошли в антологию Russian Women Poets, вышедшую как один из выпусков журнала Modern Poetry in Translations (Великобритания), а также в антологию 70 русских женщин-поэтов XX века – Russian Women Poets (издательство Carcanet, США). Ее имя было включено в список 10-ти лучших зарубежных поэтов 2009 года, проживающих в Великобритании (в 2000-2014 годах жила и работала в Лондоне). Сочинения Нигяр Гасанзаде в авторском исполнении входят в аудиоархивы Британской библиотеки.

(Автор: Вугар Иманов)