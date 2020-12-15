Непревзойденный исполнитель "Сегях" - Международный центр мугама об Исламе Абдуллаеве

Культура 15 декабря 2020 15:16 (UTC+04:00)
Непревзойденный исполнитель "Сегях" - Международный центр мугама об Исламе Абдуллаеве

БАКУ /Trend Life/ - Очередной выпуск проекта "Музыкальное сокровище Карабаха" Международный центр мугама посвятил выдающемуся представителю Карабахской школы мугамного искусства, ханенде Исламу Абдуллаеву, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Прославленный ханенде Ислам Абдуллаев (Сегях Ислам) - один из видных представителей азербайджанского вокального искусства. В историю азербайджанской музыки Абдуллаев вошел как непревзойденный исполнитель мугама "Сегях".

Ислам Абдуллаев родился в 1876 году в дивном крае Карабаха – городе Шуша, здесь же получил первоначальное образование, посещая "Меджлис ханенде", организованный в 1883 году известным музыковедом-ученым Мир Мохсун Наввабом, который оставил неизгладимый след в истории азербайджанской музыкальной культуры.

Познав в "Меджлис ханенде" тонкости мугама у известных мастеров того времени, Ислам Абдуллаев навсегда связал свою жизнь с миром музыки. Благодаря красивому, восхитительному голосу и неповторимому исполнительскому таланту он прославился в Азербайджане и за его пределами.

Впервые Ислам Абдуллаев выступил самостоятельно, как ханенде, на свадьбе сына знаменитого тариста Садыхджана, где спел "Сегях". Молодой ханенде пел так выразительно, что настроение нежной грусти и печали, пронизывающее "Сегях", передавалось всем слушателям. О ханенде вскоре становится известно во всем Карабахе. "Сегях" в его исполнении вызывал восторженные отзывы знатоков. Он исполнял "Сегях" - лирично, взволнованно, его пение производило глубокое впечатление. Народ любовно называл певца "Сегях Ислам".

Исполнение Ислама Абдуллаева стало замечательной школой для молодых исполнителей мугама. В 1901 -1905 годах Ислам Абдуллаев вместе с таристом Гурбаном Примовым выступал на приемах, свадьбах и празднествах в Карабахе и Гяндже. Старейший тарист вспоминал, что исполнение Исламом Абдуллаевым "Етим Сегях" было настолько проникновенным, что волновало не только человеческие сердца, но, казалось, и все неживое вокруг.

Старейший ханенде долгие годы был солистом Азербайджанской государственной эстрады. В 1949 году в возрасте 73 лет за долголетнюю и плодотворную исполнительскую деятельность Исламу Абдуллаеву было присвоено почетное звание "Заслуженного артиста Азербайджана".

Скончался Ислам Абдуллаев в 22 сентября 1964 года в Баку в возрасте 88 лет.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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