В Ташкенте прошла онлайн-презентация книги азербайджанского политолога "Феномен Амира Тимура" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Ташкенте прошла онлайн-презентация книги азербайджанского политолога Теймура Атаева "Феномен Амира Тимура", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане.

На презентации, прошедшей по инициативе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, приняли участие известные ученые Узбекистана.

Открывая мероприятие, заместитель директора Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева Полад Зейналов проинформировал участников мероприятия об Отечественной войне в Азербайджане, Победе азербайджанских Вооруженных сил, а также рассказал о важности книги.

Профессор Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Гянджеви Эркин Нуриддинов отметил, что в Азербайджане периодически создавались произведения о личности Амира Тимура и его деятельности в качестве полководца. Книга "Феномен Амира Тимура" заняла среди них достойное место.

Историк, учёный Шухрат Барлас поделился своим мнением о книге, подчеркнул, что пьеса "Хромой Тимур" великого азербайджанского поэта Гусейна Джавида является одним из самых ценных произведений, написанных об Амире Тимуре. Ученый добавил, что на сегодняшний день в мире написано более 600 работ о личности Амира Тимура. Среди них книги Юнуса Огуза "Амир Тимур - властитель мира" и "Амир Тимур к вершине".

Главный научный сотрудник Института философии и социологии НАНА, доктор филологических наук Айдын Ализаде подробно рассказал о феномене Амира Тимура, проанализировав его как великого стратега и полководца.

О достоинствах книги также рассказали профессора Нигина Шермухаммедова, Гульбахор Ашурова, Шохистахон Уляева, доцент Гульназ Саттарова, главный редактор украинского портала "Ислам для всех" Татьяна Ястремская и другие.

Выступавшие поздравили азербайджанский народ с Победой в Отечественной войне.

Отметим, что предисловие к книге написал историк, почетный доктор Института истории Национальной академии наук Азербайджана Шухрат Барлас.

Спонсор издания - Назим Мусаев, азербайджанский бизнесмен, проживающий в Ташкенте.