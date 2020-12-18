Бакинская русдрама отмечает вековой юбилей - праздник, который обязательно состоится! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В 2020 году Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна отмечает вековой юбилей!

Официальной датой открытия театра является 20 декабря. За сто лет своего существования театр сменил несколько названий, но неизменно был, есть и будет легендарной площадкой, завораживающей зрителей красотой, магией искусства и энергетикой, сообщает Trend Life.

К своему 100-летию театр готовился давно и серьезно, планировалось провести масштабный праздник для зрителей, коллег и всех, кто причастен к театральному искусству. Но в текущем году, в связи с охватившей весь мир пандемией, провести юбилейное праздничное мероприятие не получится. Однако коллектив театра не расстраивается, в 2020 году у него, как и у всего Азербайджана, есть главный, самый важный и значимый повод для радости – это ПОБЕДА! А юбилей театра, безусловно, будет отмечен, только чуть позже…

В беседе с корреспондентом Trend Life директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, член Союза театральных деятелей, заслуженный работник культуры Адалет Гаджиев рассказал, что у коллектива много планов и идей, как торжественно отметить 100-летний юбилей.

"Да, пандемия всё нам испортила, какой может быть праздник без зрителя… Конечно, за время карантина мы проводим онлайн-показы, но организовать юбилей в онлайн режиме невозможно, ведь и нам, и зрителям хочется живого общения, взаимодействия, вновь почувствовать отклик аудитории, а сделать все это через экран монитора будет сложно... В истории нашего театра уже были случаи, когда юбилеи и важные даты мы отмечали не в тот день, на который они попадали. Вот и сейчас наш коллектив надеется, понимает и ждет, что после пандемии, когда разрешат проводить массовые мероприятия, мы организуем большой праздник в честь нашего 100-летия.

За годы деятельности русдрама расширила и укрепила международные связи – были проведены обменные гастроли, самые лучшие театры России и других стран приезжали в Баку, мы выступали на самых престижных площадках Москвы, Санкт-Петербурга… Естественно, на юбилей планировали пригласить наших зарубежных друзей. Но наши коллеги из других стран понимают ситуацию, так как и сами оказались в таком же положении", - отмечает директор театра.

Адалет Гаджиев подчеркивает, что 2020 год навсегда запомнится и останется в памяти людей Победой Азербайджана в Отечественной войне.

"Победа в Отечественной войне - самый лучший подарок для нашего театра, всего Азербайджана и жителей нашей прекрасной, многонациональной страны. Когда Гянджа, Барда, Мингячевир, Габала и другие наши мирные города подвергались обстрелам со стороны вооруженных сил Армении, члены нашего коллектива по пять-шесть человек собирались во дворе театра, общались, обсуждая эти события. Не могу передать насколько все глубоко и близко воспринимали ситуацию. А ведь наш театр – это маленькая модель нашего государства. Как и в многонациональном Азербайджане, в нашем театре служат представители разных национальностей. Русский драматический театр - яркий образец мультикультурализма в Азербайджане. Знаете, несколько лет назад мы поставили спектакль по пьесе Владимира Неверова "Мечты сбываются"… Обсуждая его, высказывали мнения, что не все наши желания и чаяния можно претворить в жизнь. Однако 2020 год показал, что самая главная наша мечта, мечта всего Азербайджана, исполнилась. Это стало возможным благодаря мудрой, дальновидной политике нашего Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева и мужественной, доблестной, героической азербайджанской армии", - сказал директор театра.

Адалет Гаджиев отмечает, что коллектив театра в быстрые сроки смог подстроиться под новые реалии времени, организовать работу в формате онлайн.

"Порой новое кажется сложным, но со временем привыкаешь – так и коллектив театра смог в быстрые сроки подстроиться под новые формы общения. Главный режиссер театра, народный артист Александр Шаровский с апреля по июль проводил онлайн-репетиции спектакля по произведению Максуда Ибрагимбекова "Приходила женщина в чёрном". Читки, обсуждение образов и другие этапы работы над постановкой прошли успешно, теперь ждем, когда сможем провести репетицию на сцене. Народная артистка, режиссер Ирана Тагизаде в онлайн формате работала с актерами над спектаклем "Выбирай", художественным руководителем которого она является. У нас также готов малый зал – наша камерная площадка, где мы успели отыграть пока только один спектакль в главной роли с народной артисткой Людмилой Духовной - "Женщина в ночи", в постановке Александра Шаровского. За это время поменяли звуковое и световое оборудование. Так что театр полностью готов к работе, к долгожданной встрече со своим зрителем. Мы ждем отмены карантина, а это уже зависит от эпидемиологической обстановки в стране", - добавил заслуженный работник культуры.

Главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Александр Шаровский отмечает, что несмотря на пандемию настрой коллектива театра – превосходный.

"Настроение у коллектива театра - великолепное! Оно связано с настроением всей страны, которая победила, освободила свои исконные земли. Академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна – неотъемлемая часть нашей страны, и 100-летие театра мы будем отмечать под эгидой Победы Азербайджана в Отечественной войне", - сказал он.

Александр Шаровский добавил, что у театра большие творческие планы: "Три постановки готовы к выпуску, как только избавимся от пандемии, и будет разрешено проводить мероприятия, представим их зрителю. Конечно, большие планы связаны с празднованием нашего 100-летнего юбилея, на который мы хотим пригласить зарубежных гостей. Также у меня есть идея о постановке документального спектакля, посвященного нашей Победе, но подробности обнародовать сейчас не могу".

Говоря о вековом юбилее учреждения, народный артист подчеркнул, что театру столько лет, насколько его любит публика.

"Театр может прожить 10 лет и "умереть", а может и сто лет – быть интересным, востребованным, современным… Возраст театра определяется публикой в зале", - подчеркнул Шаровский.

Отметим, что Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна – один из самых любимых зрителями театров страны. Каждый спектакль на этой театральной сцене – событие, которого с нетерпением ждет публика. Особенные, яркие, глубокие, непредсказуемые постановки коллектива театра собирают огромную зрительскую аудиторию, радуя и даря хорошее настроение.

В репертуаре театра пьесы зарубежной, русской и национальной драматургии. Он очень богат и разнообразен – драмы, комедии, классика, музыкальные представления и спектакли для детей.

В театре с огромным уважением относятся к представителям старшего поколения актёров – отмечают юбилеи, организовывают бенефисы, а молодым актерам дают возможность проявить себя, продемонстрировать свой творческий потенциал и актерское мастерство.

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна – это театральный организм, коллектив энтузиастов, единомышленников, одаренных личностей, безгранично преданных любимому делу и верных великому искусству театра!

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)