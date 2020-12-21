Мы ходили на цыпочках… - народный артист Мабуд Магеррамов о том, как все начиналось в Бакинской русдраме (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна - уникальная творческая площадка, многие из актеров впервые вышли на эту сцену еще студентами и остались верны именно этому храму искусства…

Мабуд Магеррамов – народный артист Азербайджана, актер удивительного таланта и обаяния, впервые вышел на подмостки Бакинской русдрамы еще студентом театрального института, а сегодня он в числе других маститых артистов поздравляет родной театр со100-летним юбилеем, называя его не иначе, как своим домом.

"Служба в Бакинской русдраме – дело всей моей жизни, поэтому я выбрал театр, а не кино… Театр – это мой дом. Сюда я пришел в 1977 году еще студентом. Труппа была большая, и "пробиваться" тогда было сложнее, чем сейчас молодым актерам. В театре служили выдающиеся актеры, корифеи, рядом с которыми мы ходили на цыпочках, мечтая сыграть что-то значимое… Получить роль третьего или второго плана было сложно, жизнь проходила в массовках (улыбается), но – это большая школа. Когда пришел в театр в основном был занят в постановках для детей. Репертуар был большой, мы играли много и интенсивно. Выступали всю неделю за исключением понедельника, выходного дня в театре. Было такое понятие - третий вызов, это когда днем я играл в двух детских спектаклях, а вечером проходила еще одна постановка. Роли были разные, все зависело от того, как ты себя подготовишь, выразишь и на что будешь способен", - делится воспоминаниями с Trend Life народный артист.

К сожалению, в текущем году в связи с пандемией театры, как и многие другие учреждения культуры, закрыты для посетителей, поэтому и юбилей Бакинской русдрамы отложен. Но Мабуд Магеррамов не расстраивается, он знает, что праздник в театре обязательно состоится, а 2020 год запомнится навсегда Победой Азербайджана.

"Хочу всех поздравить с Великой Победой Азербайджана в Отечественной войне. Это большой подарок для каждого из нас. А вот юбилей нашего родного театра мы обязательно отметим масштабно, ярко, празднично… Все еще будет! Поздравляю коллег со 100-летием нашего родного театра, желаю всем здоровья и, самое главное, поддерживать творческую форму", - добавил Мабуд Магеррамов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)