"Караван моей матери" Зейнаб Кязымовой... "Армянское лицо", "Армянская логика"

БАКУ /Trend Life/ - Выпущена книга писательницы и публициста, руководителя по связям с общественностью Академии Государственного таможенного комитета Зейнаб Кязымовой "Anamın "Karvan"i" ("Караван моей матери"), сообщила Trend Life автор издания.

В книгу вошли публикации, вышедшие в СМИ в различные годы, статьи в жанре портрета, эссе, рассказы и стихотворения, материалы на общественные, культурные и педагогические темы. Особое место в издании уделено материалам, осуждающим армянскую агрессию и военные преступления против Азербайджана, продолжавшиеся на протяжении почти 30 лет, а также насильственной депортации азербайджанцев с нынешней территории Армении, которая была создана в 1918 году на исторических землях Азербайджана, затрагиваются судьбы около миллиона беженцев, ставших жертвами армянской оккупации.

Представлены патриотические произведения "Родина", "Мой шехид", "Его имя Ходжалы", "Беспокойные души семи деревень", "Армянское лицо", "Армянская логика", "Попасть под град", "Дети войны", "Один день в Тертере", "Парень из Деречичекли – мой герой" и другие, посвященные победе Азербайджана над агрессивным режимом Армении.

Редактор книги и вступительное слово – писатель-публицист, член Союза писателей Азербайджана Мети Османоглу.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)