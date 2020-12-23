Обрела признание и нашла личное счастье – народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская о вековом юбилее родного театра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Как говорил кто-то из великих, выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни. Актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская в числе таких счастливчиков. О любимой работе - службе в родном театре, которому в декабре 2020 года исполнилось ровно 100 лет, она говорит с невероятной теплотой, нежностью и огромной любовью.

"Вековой юбилей – конечно, памятная дата, великая цифра. Но при этом наш театр - молодой, полный кипучей энергии, ярких идей, здесь служат успешные, многогранные актеры и режиссеры. Мы никогда не забываем наши истоки, историю театра, великих корифеев. На сцене Бакинской русдрамы в свое время блистали Фаина Раневская, Михаил Жаров, Константин Мякишев.

Считаю себя очень счастливым человеком и актрисой, и благодарна судьбе за то, что она столкнула меня с выдающимися театральными деятелями Рахиль Гинзбург, Сергеем Якушевым, Анатолием Фальковичем, Константином Адамовым, Львом Грубером, Верой Ширье… Я видела их не только из зрительного зала, но и играла с ними на одной сцене", - отмечает народная артистка Азербайджана.

Говоря о Бакинской русдраме Наталья Шаровская называет театр своим домом, и действительно, ведь здесь она обрела признание зрителей, стала востребованной актрисой и нашла личное счастье.

"В театр я пришла на втором курсе института. Это был мой дебют на сцене, играла Наташу в постановке "На дне" по пьесе Максима Горького. Вся моя жизнь связана с театром. Театр – мой дом и моя любовь вдвойне, ведь здесь я встретила своего супруга (прим.авт. – супруг актрисы – главный режиссер Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Азербайджана Александр Шаровский). Так что театр действительно мой дом и семья в прямом и переносном смысле", - добавила она.

В вековой юбилей театра Наталья Шаровская пожелала Бакинской русдраме процветания на долгие-долгие годы вперед.

"Дай бог, чтобы пандемия закончилась, и мы снова вышли на сцену, чтобы радовать нашего любимого зрителя. Спасибо любимой публике, что не забывает нас, это очень ценно. Конечно, великий вековой юбилей мы хотели провести совсем в других условиях, у главного режиссера театра Александра Яковлевича Шаровского есть замечательные задумки… В честь юбилея в течение нескольких дней должно было проходить огромное действо. Надеюсь, что мы еще все организуем, и торжественно отметим наш юбилей. Желаю нашему театру успеха и процветания, а коллективу - сил, здоровья, счастья!" - сказала она.

Народная артистка Наталья Шаровская также выразила глубокую признательность государству за внимание и заботу, оказываемые развитию культуры и искусства в стране.

(Автор: Джани Бабаева)