Könlümün sevgili məhbubu mənim...Дети в военной форме представили трогательный проект в честь победы Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Дети в военной форме представили трогательный клип "Qələbə Bizimdir" в честь победы Азербайджана над агрессивным режимом Армении и посвященный восстановлению территориальной целостности страны, сообщили Trend Life организаторы проекта Pİ GROUP.

"Мы - народ победитель! Мы - народ освободитель! И это будущее нашего славного народа, которые растут с огромной любовью и надеждой всегда видеть родной Карабах свободным от армянских оккупантов. Каждая секунда, минута, час 44-дневной Карабахской Отечественной войны стали настоящим дастаном, который написан героизмом наших воинов и кровью шехидов. В освобожденных территориях веет гордый флаг Азербайджана и настало время возвращаться в родные дома", - отметили организаторы.

Автор проекта – Исмаил Гасымов, автор идеи – Пярвана Мамедова, оператор – Sahilxan, режиссер монтажа – Эльвин Паша. Композиция "Баяты Шираз" 1977 года в исполнении Таджира Шахмалыоглу в составе детского ансамбля "Qarabağ Bülbülləri" (Соловьи Карабаха) на слова азербайджанского классика, поэта и драматурга, врача Аббаса Саххата, написанную еще в 1904 году.

(Автор: Вугар Иманов)