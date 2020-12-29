Райские сны - в Японии издан красочный календарь с работами заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной

БАКУ /Trend Life/ - В Японии издан красочный календарь с репродукциями работ заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной, сообщает Trend Life.

"Календарь называется "Райские сны". Название придумали в Японии. Оно очень соответствует теме снов и мифов, красной нитью проходит через все мое творчество. В издание включены работы и 20-летней давности, и то, что было написано полтора месяца назад, например, произведение, размещенное на обложке", - рассказала Trend Life Инна Костина.

Отметим, что календарь, изданный в середине декабря, будет распространяться в Японии. Его издатели познакомились с творчеством азербайджанского художника посредством своих соотечественников, которые видели произведения Костиной в Москве (Россия).

В календаре представлено 12 работ, а также еще одно произведение на обложке. Среди работ - живопись, графика и батика.

Отметим, что Инна Костина родилась в Баку, окончила в Москве ВГИК по специальности художник-постановщик игрового кино и телевидения. С 1987 года по сегодняшний день работы Костиной экспонируются в музеях и галереях более 30 стран мира, включая Италию, Германию и Норвегию.

Она известна как самобытный живописец, поклонникам искусства хорошо знакомы ее произведения, выполненные в технике холодного и горячего батика.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)