В Актобе прошла презентация книги "Тюрки Южного Кавказа", посвященной истории Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - В городе Актобе (Казахстан) прошла презентация книги известного казахского писателя и тюрколога Мади Раимова "Тюрки Южного Кавказа", посвященной истории Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Мади Раимов - автор таких книг, как "Последний оплот тюрков", "Молитва", "Турецкий оплот", "Однажды в Грузии" и других произведений. На протяжении всех этих дней на своей общественной странице "Мы Тюрки" он активно освещал происходящие события – освобождение армией Азербайджана своей территории, оккупированной на протяжении почти 30 лет армянскими агрессорами.

"Эта книга - мой очередной результат продолжающегося исследовательского проекта, посвящённого роли тюркских государств в современном мире. До этого никогда не думал, что придёт пора, и я буду писать об истории и культурных традициях Азербайджана. Согласитесь, что сегодня мало кто вспоминает о пятнадцати братских республиках бывшего СССР, просуществовавшего более 70 лет. Но поездка в Азербайджан несколько лет назад, в эту удивительную Страну Огней, меня поразила, произвела самое неизгладимое впечатление. Азербайджан в чём-то схож с моей родиной – Казахстаном. Обе республики в своё время вышли из состава СССР, у обоих народов тюркские корни, наши страны обладают большим количеством нефти, и, самое главное, эти два государства лидируют по экономике в своих регионах. Возможно, многие бывали в Азербайджане, жили там или отдыхали, но вряд ли знакомы с азербайджанскими историографическими традициями, так что многое в книге для них окажется настоящим открытием, что-то может вызвать вопросы, а какие-то трактовки событий далёкого и более близкого прошлого могут удивить. Эта книга – попытка анализа всей истории Азербайджана", - отметил писатель.

По словам автора, исследование и осмысление прошлого и современной жизни необходимо, чтобы развеять многочисленные мифы и стереотипы, сложившиеся об Азербайджане.

"Книга начинается с рассказа о возникновении Азербайджана и самого азербайджанского народа. В предпоследней главе я рассказал о феномене великого лидера Гейдара Алиева в истории Азербайджана. А в заключение я описал своё путешествие по Азербайджану, поделился впечатлениями от встреч с его жителями. И теперь представляю свой труд на суд читателя", - отметил Мади Раимов.

Казахский писатель подчеркнул, что Азербайджан восстановил территориальную целостность своего государства, которое на протяжении почти 30 лет находилось под армянской оккупацией.

"Азербайджан создал одну из грозных армий Кавказского региона. Освобождение страны от армянских агрессоров производилось четко с соблюдением международных актов и резолюций, все решения принимались во главе с очень мудрым, образованным и опытным политиком Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и, как мы теперь видим, очень сильным Верховным главнокомандующим страны. Эта освободительная борьба будет вписана в историю, учебники, как новый и уникальный метод ведения войны. Поздравляю братский азербайджанский народ с победой!", - добавил Мади Раимов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)