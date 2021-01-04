В Азербайджане стартует международный конкурс искусств "Надежда 2021" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартует международный конкурс искусств "Ümid 2021", организованный Союзом молодежи Азербайджана, сообщил Trend Life член правления СМА, главный организатор проекта Азиз Азизов.

На сегодня участники из 8 стран уже подали свои заявки на участие. Конкурс проводится в номинациях "соло" и "дуэты". Направления искусства: музыка (клавишные, духовые и ударные инструменты), вокал, изобразительное искусство, театр и художественное слово, танец, дизайн и моделирование. Все направления искусства представляются в народном, современном и классическом (академическом) жанрах. В связи с пандемией коронавируса конкурс будет проведен в онлайн-формате.

"В этом году название конкурса "Надежда 2021" будто бы еще раз указывает на ожидания с первых дней нового года чуда, веру в победу силы человеческого духа и медицины над злейшим врагом человечества – коронавирусом. Также все мы надеемся на долгосрочный мир на наших землях. Я думаю, что участники тоже чувствуют это и выразят в своих работах все то, что невозможно описать словами. Мы желаем всем конкурсантам удачи и веры в свои силы!", - отметил Азиз Азизов.

Турнир проводится в возрастных категориях: дети – до 7 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, юниоры - 11-12 лет, 13-15 лет, и взрослые - 16 лет и старше. Прием заявок открыт и продлится до 31 января. Работа судейской коллегии займет неделю и 7 февраля организаторы планируют объявить имена победителей.

Для связи с организаторами и подачи заявок на конкурс просим обращаться по номерам:

tel & wp: +99450 250 2293.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)