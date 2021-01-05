В Азербайджане названы бестселлеры за 2020 год

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский книжный центр представил Trend Life список бестселлеров за 2020 год.

На русском языке в ТОП-5 самых продаваемых книг вошли – два произведения Джена Синсеро "Не ной" и "Ни сы", Марка Мэнсона "Тонкое искусство пофигизма", Колина Типпинга "Радикальное прощение" и Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень".

На азербайджанском языке в ТОП-5 самых продаваемых книг вошли – "Yaşamaq haqqı" ("Право на жизнь") Анара Рзаева , "Sapiens: Bəşəriyyətin qısa tarixi" ("Sapiens: Краткая история человечества") Юваля Харари, "Altı nömrəli palata" ("Палата № 6") Антона Чехова, "İndinin gücü" ("Сила Настоящего") Экхарта Толле и "1984" Джорджа Оруэлла.

Среди азербайджанских авторов самые продаваемые книги за 2020 год - произведения Джафара Джаббарлы, Анара Рзаева, Рамиза Ровшана, Чингиза Абдуллаева и Эльхана Эльатлы.

Baku Book Center открыл свои двери для посетителей 1 сентября 2018 года. Созданный по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Бакинский книжный центр предлагает широкий ассортимент книг различных жанров на азербайджанском, русском, турецком, английском, китайском, французском, немецком, арабском и других языках. Площадь Baku Book Center составляет около 2500 квадратных метров. Основная цель БКЦ – пробудить в людях интерес к книге как к носителю культурных, духовных ценностей и полезных знаний. В центре также организуются мероприятия с участием международных организаций и дипломатических представительств. С помощью специальных сенсорных экранов можно получить информацию обо всех книгах, представленных в центре, ознакомиться с новинками.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)