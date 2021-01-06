Фирангиз Ализаде: Период Великого Возрождения в Карабахе продемонстрирует миру благородство и возвышенность помыслов азербайджанского народа

БАКУ /Trend Life/ - Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей Азербайджана принесло всем огромную радость и вдохновение. Об этом сказала Trend Life председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", профессор, член-корреспондент НАНА, "Артист мира" ЮНЕСКО, лауреат премии "Aga Khan Music Award-2019" Фирангиз Ализаде.

"Не только каждый гражданин Азербайджана, но и 50 миллионов азербайджанцев мира испытали чувство гордости и подлинного удовлетворения. Ведь это и есть прекрасные плоды нашей доблестной Победы, это и есть крепкая основа для новых планов и перспектив. Особенную радость и вдохновение эта весть принесла людям искусства, которые с удвоенной энергией будут создавать новые произведения, претворять в жизнь самые смелые замыслы.

Уже звучат в эфире десятки новых песен и маршей, воспевающих подвиг наших доблестных воинов во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Самые престижные издания мира объявляют нашего Президента "Политиком Года", а опыт Отечественной войны изучается в военных академиях многих стран", - сказала она.

Фирангиз Ализаде подчеркивает, что после недавнего замечательного выступления главы государства цели и задачи стали еще более грандиозными и масштабными.

"Предстоит начать во вновь обретенном Карабахе период Великого Возрождения, который продемонстрирует миру благородство и возвышенность помыслов азербайджанского народа. Возобновление "Дней поэзии Моллы Панаха Вагифа", создание новых Центров мугама, возрождение и реставрация мечетей, музеев, Домов культуры превратят Шушу в привлекательный туристический маршрут, привлекут к нему новые инвестиции.

Но особенно затронула всех музыкантов перспектива возрождения Фестиваля "Хары бюльбюль". У всех еще живы воспоминания о грандиозных концертах под управлением Ниязи, победном кличе увертюры Узеира Гаджибейли из оперы "Кёроглы", который оглашал просторы Джыдыр дюзю. На предстоящих же фестивалях должны прозвучать новые произведения наших композиторов, достойно продолжающие великие традиции азербайджанской композиторской школы", - добавила председатель Союза композиторов Азербайджана.

Фирангиз Ализаде подчеркивает, что значимым событием является распоряжение Президента Азербайджана об объявлении 2021 года "Годом Низами Гянджеви".

"Великий азербайджанский поэт всю жизнь прожил и создавал свои шедевры в городе Гянджа, том самом городе, который подвергся ракетному обстрелу в ходе 44-дневной Отечественной войны. Как символично, что мы будем отмечать 880-летний юбилей Низами именно сейчас, подводя итоги Великой Победы. Поэзия Низами всегда была источником вдохновения для азербайджанских композиторов: достаточно вспомнить газели-романсы Узеира Гаджибейли, балет Гара Гараева "Семь красавиц" или симфонию "Низами" Фикрета Амирова.

Уверена, что и этот юбилей принесет нам новые достижения, вдохновленные поэзией Низами. И эти произведения будут нести на себе печать совершенно нового, современного витка истории Азербайджана, освященного Победой над злом Добра и Справедливости", - отметила народная артистка Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)