В столице России пройдет фестиваль имени выдающегося азербайджанца

БАКУ /Trend Life/ - В Москве (Россия) 18 февраля текущего года пройдет открытый онлайн-конкурс имени выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт организаторов проекта.

Учредителем и организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа им. Гара Гараева". Мероприятие пройдет при содействии департамента культуры города Москвы.

В онлайн-конкурсе могут принять участие исполнители по следующим номинациям – фортепиано, струнные, духовые и народные инструменты, гитара, академический вокал, хор, камерные ансамбли до 8 человек и электронные инструменты.

На конкурсе исполняются произведения русских и зарубежных классиков ХХ века, а также произведения советских композиторов академического направления по выбору участников (исключая произведения крупной формы, инструктивные этюды, полифонические произведения, а также музыку к мультфильмам, детские песни, эстрадные песни/композиции).



Также приветствуется исполнение сочинений Гара Гараева (в том числе переложений для любых инструментов), чьё творчество охватывает все основные жанры музыкального искусства - сочинения для музыкального театра, симфонические и камерно-инструментальные произведения, романсы, кантаты, детские пьесы, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам. Мастерски владеющий законами музыкальной композиции, мастер ярко самобытного стиля, Гараев в своем творчестве объединял национальный колорит с традициями европейской музыки.

Гара Абульфас оглу Гараев - заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1955), народный артист Азербайджанской ССР (1958), народный артист СССР (1959), обладатель двух Сталинских премий второй степени (1946, 1948) - за оперу "Вятян" ("Родина") и за симфоническую поэму "Лейли и Меджнун", обладатель Ленинской премии (1967) - за музыку балета "Тропою грома", Герой Социалистического Труда (1978), кавалер двух орденов Ленина (1967, 1978), Ордена Октябрьской Революции (1971), Ордена Трудового Красного Знамени (1961), обладатель Государственной премии Азербайджанской ССР (1965).

Родился 5 февраля 1918 года в Баку в семье известного врача-педиатра Абульфаза Гараева и Соны Искендер гызы.

Обучался игре на фортепиано в Бакинском музыкальном техникуме у Г. Шароева (1930-1935), затем - в Бакинской консерватории (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классам композиции у Л. М. Рудольфа и основам народной музыки у Узеира Гаджибейли. К этому времени относится первый композиторский опыт Гараева, и тут уже заметно сильное влияние азербайджанского народного творчества. В 1937 году он принял участие в фольклорной экспедиции, где изучал и записывал песни ашугов и мугамы. Через год поступил в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где совершенствовал мастерство у А. Н. Александрова (композиция) и С. Н. Василенко (инструментовка), а затем у Д. Д. Шостаковича (1942-1946). Дипломной работой Гараева стала Вторая симфония, в которой ярко проявился индивидуальный талант композитора.

Композиторскую деятельность Гара Гараев совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана: он был художественным руководителем симфонического оркестра Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), председателем азербайджанского отделения Союза композиторов СССР. На протяжении многих лет преподавал в Бакинской консерватории (в 1949-1952 годах - ректор, с 1959 года - профессор). Среди учеников Гара Гараева - Рауф Гаджиев, Ариф Меликов, Хайам Мирзазаде, Васиф Адигёзалов, Тофиг Бакиханов, Фирангиз Ализаде.

Творческое наследие Гараева охватывает практически все жанры музыкального искусства. Стиль композитора отличается эмоциональностью, сочетанием драматичности и тонкого лиризма. Ряд сочинений конца 1940-х - начала 1950 годов испытывает влияние выдающегося азербайджанского поэта Низами - симфоническая поэма "Лейли и Меджнун", симфоническая сюита "Семь красавиц", наконец, балет на одноимённую тему, ставший вершиной творчества композитора.

Экспрессивный, романтически-эмоциональный, красочный стиль Гараева тесно связан с принципами народной музыки. Её влияние заметно даже в поздний период творчества композитора, когда он обратился к более рациональной технике сочинения и экспериментировал с додекафонией (Третья симфония, Скрипичный концерт).

Его произведения входят в сокровищницу музыкального искусства.

Гара Гараев умер 13 мая 1982 года в расцвете своего творческого таланта. Похоронен в Аллее почётного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)