История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО)

Культура 11 января 2021 16:55 (UTC+04:00)
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Этот год объявлен "Годом Низами Гянджеви" в Азербайджане. В связи с этим знаменательным событием представляем читателям Trend Life историю создания памятника Низами Гянджеви, который установлен в центре Баку - в сквере имени Низами, недалеко от площади Фонтанов и входа в Ичери шехер, напротив Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви.

История создания памятника Низами Гянджеви уходит в 30-е годы прошлого столетия, когда на государственном уровне в СССР собирались отмечать 800-летие Низами Гянджеви. Масштабные юбилейные мероприятия в Баку, Гяндже – родине Низами, и других городах Союза планировалось провести в 1941 году. Для этого при Совнаркоме АзССР был создан Юбилейный комитет, в который вошли известные историки, литераторы, архитекторы, художники и скульпторы. Было принято решение создать музей и построить памятник в самом центре Баку.

Здание, которое передали для создания Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, было построено еще в 1860-е годы как двухэтажный караван-сарай. Архитектором был Гасым-бек Гаджибабабеков. В 1915 году здание было передано под гостиницу "Метрополь" и был достроен второй этаж. В 1918-1920 годах здесь жили и работали сотрудники Кабинета министров Азербайджанской Демократической Республики, а в 1920-30-х годах здесь размещался Совет профсоюзов Азербайджана. По проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаила Усейнова был проведен капитальный ремонт, установлены скульптуры на фасаде и достроены ещё два этажа. Интерьер музея был оформлен художником и ковроткачем Лятифом Керимовым.На фасаде здания по оси арок установлены статуи выдающихся поэтов и писателей Азербайджана - Мухаммеда Физули (скульптор Ф. Абдуррахманов), Молла Панаха Вагифа (скульптор Д.Гаръягды), Мирзы Фатали Ахундзаде (скульптор П.Сабсай), Хуршидбану Натаван (скульптор Е.Трипольская), Джалила Мамедкулизаде (скульптор Н.Захаров) и Джафара Джаббарлы (скульптор С. Кляцкий). Несмотря на то, что начало музея было положено в 1939 году, он открыл двери для посетителей только после победы в Великой Отечественной войне - 14 мая 1945 года.

Параллельно шел вопрос создания напротив музея памятника Низами Гянджеви. Но как? Ведь для воссоздания образа требовалось изображение Низами, которого просто не существовало. Для этого в 1939 году был объявлен республиканский конкурс на создание художественного образа Низами Гянджеви. В 1940 году портрет Низами, созданный художником Газанфаром Халыковым, был признан лучшим и удостоен I премии во втором туре конкурса. Хотя художник в первом туре конкурса участия не принимал, он выполнил выразительный портрет поэта в рисунке и показал востоковеду, члену-корреспонденту АН СССР, академику Евгению Бертельсу, который сказал, что предложенный образ исторически достоверен и Низами мог быть таким. Художника вдохновили также консультации с философом Гейдаром Гусейновым и ученым-литературоведом Гамидом Араслы. В итоге Газанфар Халыков взял за основу упомянутый рисунок и создал живописный портрет Низами Гянджеви, в котором поэт изображён сидящим с книгой на коленях. Несмотря на излишне тёмный колорит картины, впечатляет выражение благородного лица и характерного головного убора, а также строгие линии одежды. Аутентичное изображение Низами, в соответствии с предписаниями Корана, отсутствует.

"Ключ к раскрытию образа поэта дало мне изучение произведений Низами… Я трактовал образ поэта в первую очередь как поэта-романтика, поэта-мыслителя", – отметил художник. Эта картина хранится в Музее азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви в Баку.

После этого был объявлен всесоюзный конкурс по созданию памятника Низами Гянджеви. Основу скульптурного образа Низами должен был составлять портрет, созданный Халыковым, но каждый из участников конкурса мог привносить собственное видение образа поэта. Было рассмотрено более 70 конкурсных работ именитых скульпторов Союза, но Юбилейный комитет и жюри конкурса остались в целом недовольны и Первую премию решили не присуждать. В итоге решили поручить создание памятника молодому скульптору Фуаду Абдурахманову, который до этого создал статую Мухаммеда Физули для Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, и молодым архитекторам Садыху Дадашеву и Микаэлю Усейнову, которые в 1934 году спроектировали кинотеатр "Художественный" (сдан в эксплуатацию в 1939 году, в 1947 году переименован в "Низами" в честь 800-летия великого поэта). Созданный ими проект памятника Низами и одноимённого парка был утвержден Художественно-техническим советом Главного управления учреждений изобразительных искусств в Москве. Однако началась война, установка памятника и торжества были перенесены. Стоит отметить, что торжественное заседание, посвященное 800-летию Низами Гянджеви, состоялось 19 октября 1941 года на 42-й день полной блокады Ленинграда. А в Азербайджане юбилей был проведен после войны в 1947 году.

Напомним что, установке этого памятника предшествовала другая грандиозная работа – создание сквера имени Низами, где должен был быть установлен памятник. Эта работа началась еще в середине 30-х, когда под руководством Микаила Усейнова и Садыха Дадашева на этой территории был снесен целый квартал старых домиков. Скверу был придан партерный характер, а его пространство очень умело террасировано архитектором Евгенией Абрамовой еще в 1935 году. Верхнюю часть засадили высокими разнообразными хвойными и лиственными деревьями, создавшими густую приятную тень и прохладу в жаркие месяцы года.

Трио Абдурахманов, Дадашев и Усейнов получилось очень удачным. До торжественного открытия в Баку, они создали прекрасную статую Низами Гянджеви и сквер на родине поэта в Гяндже. За эту работу Фуад Абдурахманов получил высшую награду того времени – свою первую Сталинскую премию. В том же году на могиле поэта был создан грандиозный Мавзолей Низами Гянджеви. Авторами проекта стали Фарман Имамгулиев и Горхмаз Суджаддинов.

Наконец, в апреле 1949 года состоялось торжественное открытие памятника Низами Гянджеви в Баку. На открытии выступили: заместитель председателя Совета министров республики Мирза Ибрагимов, президент Академии Наук Юсиф Мамедалиев, поэт Самед Вургун и другие, были прочитаны произведения Низами.

Высота бронзовой статуи - 6 метров, вес - 7 тонн, восьмигранный пьедестал из красного лабрадора с элементами азербайджанской архитектуры эпохи Низами - 9 метров. Памятник словно передает неповторимое величие самого поэта и удивительный шарм созданных им поэтических творений. Нижняя часть пьедестала украшена орнаментальной резьбой и облицована бронзовыми плитами. На семи плитах - сцены из произведений Низами, на одной - мемориальная надпись. На памятнике высечено семь барельефов, изображающих героев пяти поэм "Пятерицы" (Хамсе) Низами Гянджеви. Среди них — Нушериван, слушающий беседу сов из "Сокровищницы тайн"; Фархад, прокладывающий дорогу через гору Биситун из "Хосров и Ширин"; Лейли и Меджнун, учащиеся в школе из "Лейли и Меджнун"; убивающий дракона Бахрам Гур из "Семь красавиц"; Искандер на приёме у царицы Нушабе из "Искандер-наме" и др. Барельефы исполнены скульптором Алексеем Хрюновым по эскизам художника Газанфара Халыкова и расположены на семи гранях, по бокам от бронзовой доски с именем поэта.

Памятник стал культовым не только в творчестве Фуада Абдурахманова, но и оказал большое влияние на развитие национального монументального искусства.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев Редактор: Наталья Кочнева)

История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Image
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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