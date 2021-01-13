Награждены победители выставки "Братство Азербайджана и Турции" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла церемония награждения победителей онлайн-выставки "Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığı" (Братство Азербайджана и Турции), организованной Askerov art studio и Sami Evrukan Anadolu liseyi, сообщает Trend Life. Кураторами выставки были Руфат Аскеров (Азербайджан) и Сейфеттин Йылдырым (Турция).

"Искусство всегда было отражением чувств и переживаний народа, и сейчас, как никогда оно актуально для нас. Посредством живописи наши участники смогли передать свои собственные чувства и показать братство двух народов. Отметив призами победительниц выставки, хотелось бы поблагодарить и поздравить каждого участника онлайн-выставки за старание и талант при создании картин. Для каждого это станет лишь еще одним шагом на пути к своему творчеству. Желаем новых творческих достижений", - отметил Руфат Аскеров.

Призовые места заняли художницы Кенуль Исмайлова (I место), Камила Абдуллаева (II место), Саида Гулиева (III место).

(Автор: Вугар Иманов)