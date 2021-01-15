Возвращение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в город Шуша памятников выдающихся личностей - незабываемое событие - Теймур Геокчаев

БАКУ /Trend Life/ - Возвращение в город Шуша расстрелянных во время оккупации и привезенных затем в Баку памятников трех выдающихся личностей Азербайджана - Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и Натаван - важное историческое и незабываемое событие. Об этом сказал Trend Life народный артист Азербайджана, директор средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, известный дирижер Теймур Геокчаев.

"В древнем городе Шуша восстанавливается городская инфраструктура, возрождается культура. Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана. Возвращение в этот город памятников Узеиру Гаджибейли, Бюльбюлю и Натаван я считаю событием бесконечно значимым. Это еще раз продемонстрировало престиж нашей страны, показало мудрость и дальновидность нашего руководства, которое всегда с особой заботой и вниманием относится к сохранению наших духовно-культурных ценностей.

Возвращение памятников трех выдающихся личностей Азербайджана в город Шуша - совершенно незабываемый момент. Я аплодирую поступку нашего многоуважаемого Президента Ильхама Алиева", - сказал народный артист Азербайджана.

Теймур Геокчаев подчеркнул, что для него, как для музыканта, одним из самых заветных желаний было выступить с концертной программой в городе Шуша.

"Когда меня спрашивали, какой концерт я хотел бы дать, всегда отвечал - что мечтаю выступить в городе Шуша. И вот, Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана, там вновь будут проводиться "Дни поэзии Вагифа" и фестиваль "Хары бюльбюль". Уверен, что город Шуша станет крупной площадкой для международных фестивалей, как Габала и Шеки. Естественно все лучшие коллективы будут считать за честь участвовать в этих фестивалях", - добавил он.

Народный артист подчеркнул, что воспитанники школы, которая носит имя выдающегося азербайджанского певца Бюльбюля, тоже мечтают выступить в городе Шуша. "Все дети знают о значимости этого концерта и давно стремятся участвовать в нем",- подчеркнул народный артист.

Напомним, что исторические памятники, расстрелянные армянскими военными, вернулись в Шушу из Баку, где находились в саду Азербайджанского национального музея искусств.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)