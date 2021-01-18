Познаем наше христианское наследие – лютеранская церковь в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Познаем наше христианское наследие" ("Xristian irsimizi tanıyaq") представлен видеоролик, посвященный Церкви Спасителя - немецко-лютеранской церкви в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Проект церкви был создан архитектором Адольфом Эйхлером в стиле неоготики. Церемония закладки состоялась 21 марта 1896 года в присутствии губернатора Павла Лилеева и главы муниципалитета Иртецкого. Церковь была построена на пожертвования верующих, в том числе братьев Нобелей.

15 марта 2010 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о реставрации здания с учетом его важности как историко-архитектурного памятника и культурного центра.

30 декабря 2010 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии здания после реставрации.

Напомним, что в рамках проекта "Познаем наше христианское наследие" представляются короткометражные видеоролики, посвященные охраняемым государством церквям, другим находящимся в Азербайджане религиозным храмам, святыням, относящимся к христианской религии.

Ранее были представлены видеоролики, посвященные Албанской церкви в селе Киш Шекинского района, Албано-удинской церкви Чотари в поселке Нидж Габалинского района, храму Кюрмюк XIX века в Гахском районе Азербайджана, Албанской церкви (Трехсвятительская церковь) в Шеки, Кафедральному собору Святых Жён-Мироносиц в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)