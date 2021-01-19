Тот, кто все изображает… 50 оттенков Эльмана Рафиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня директору Азербайджанского государственного театра пантомимы, заслуженному артисту Эльману Рафиеву исполнилось 50 лет, сообщает Trend Life.

Говорить об этой личности можно много – позитивный, талантливый, успешный, образованный, патриотичный… В возрасте 44 лет он успел стать самым молодым дедушкой страны, сейчас у него уже две внучки и внук. И всё это оттенки характера и жизненного пути актера.

Эльман Рафиев родился 19 января 1971 года в Сумгайыте. Хотя родители хотели, чтобы он стал врачом, его тянуло в актерскую сферу. И в институт он поступил против воли родителей, поставив их перед фактом. Эльмана еще в третьем классе записали в театральный кружок Дома пионеров, где он принимал участие в детских кукольных спектаклях. В этом кружке он был единственным мальчиком, и первым персонажем, в образе которого он выступил, стал Волк из спектакля "Шянгюлюм, Шюнгюлюм и Мянгюлюм", а первыми зрителями, встретившими его аплодисментами - бабушка, мама и тетя. В юные годы Эльман стал посещать народный театр в Сумгайыте.

"Мои родители родом из одних из самых прекрасных мест Азербайджана – Масаллы и Лянкярана, где я отдыхал каждое лето. Прекрасные места, потрясающая природа и чистый воздух, добрейшие люди, и ведь не зря большинство долгожителей Азербайджана именно из этого южного региона страны. Там было здорово! Помню, как после просмотра различных фильмов каждый из деревенских пацанов воплощал образы своих героев. В ход шла вся домашняя утварь - от крышек кастрюль, которые были нашими "щитами" древних воинов, до бабушкиных скалок для раскатывания теста вместо мечей. Дома, конечно же, за испорченную утварь всегда попадало, но когда начинал показывать пародии на героев фильмов, у всех сразу же таяли сердца. А еще мы любили бегать к железной дороге, садились на пригорке и смотрели на пролетающие составы. Очень любил считать вагоны, этот стук колес до сих пор вызывает у меня чувство ностальгии. И по сей день, когда надоедает городская суета, на пару дней обязательно еду в деревню", – рассказывает Эльман Рафиев.

Главным способом выражения внутреннего мира и стремлений он всегда считал именно искусство пантомимы. Но в те годы этот театральный жанр не был так развит в стране, хотя и входил в учебную программу вузов.

В 1992 году, с отличием окончив факультет актера драмы и кино Государственного университета культуры и искусств, Эльман Рафиев стал актером Государственного театра юного зрителя. И когда в 1994 при ТЮЗе народным артистом Бахтияром Ханызаде была создана студия пантомимы "Dəli yığıncağı" (Сборище сумасшедших), Эльман с удовольствием стал участвовать в спектаклях мировых и азербайджанских драматургов, современных авторов, за короткое время завоевал любовь зрителей. В 1998 и 2000 году был удостоен международных сертификатов в Грузии и Болгарии. Успешно представлял национальное театральное искусство за рубежом, принимал участие в Днях культуры Азербайджана, в международных проектах, спектакли, в которых участвовал и он, покоряли мировые сцены. Эльман Рафиев становился лауреатом международных фестивалей в Грузии, России, Франции, Турции, Болгарии, Иране, Германии, Нидерландах, Австрии, Украине, Египте, Финляндии, ОАЭ и т.д. За эти годы также стал популярным актером кино, сериалов и телеспектаклей, создав множество запоминающихся образов. Более того, как режиссер поставил оперетту Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" (на английском языке) и оперу Фикрета Амирова "Севиль". С 2009 года является директором Государственного театра пантомимы, но по прежнему выступает на сцене и занимается музыкальным оформлением спектаклей, ставит спектакли. Причем, всегда хочет, чтобы его представляли именно как актера – без регалий и официального статуса.

"Я считаю себя счастливым человеком, так как являюсь первым актёром Театра пантомимы в Азербайджане. А став директором театра, я не перестал играть и выступать. Я просто актер и горжусь этим. А пожелание родителей, чтобы я стал врачом, все же выполнил, но только воплотив это в сериале (смеется)", - говорит Эльман Рафиев.

По словам актера, пантомима является особым видом искусства, своеобразным способом общения с окружающим миром и другими людьми. В переводе с древнегреческого данное слово обозначает "тот, кто все изображает". Это вид театрального представления, в котором основной смысл происходящего передается жестами, а не словами. Это особый способ существования в искусстве, особый способ общения с миром и людьми. Пантомима – театральное искусство, в котором художественные образ создается только с помощью пластики тела, без слов и крупных декораций. Пантомима дает возможность раскрыть возможности человеческого тела, и продемонстрировать зрителю более полный, эмоционально насыщенный образ.

"Пантомима используется не только в театре, кинематографе и других видах искусств, но и специалистами в различных областях, где "язык тела" играет важную роль, например, полицейскими, дипломатами, карточными игроками, психологами и др. Информация, которую они могут получить, анализирую жесты и позу собеседника, подчас важнее и достовернее его слов", – говорит Эльман Рафиев.

Одна из отличительных черт актера – огромная любовь к Родине, и не на словах, а на деле. Он часто представляет авторские патриотические видеоролики, сам пишет слова, подбирает музыку. В дни 44-дневной Карабахской Отечественной войны представил сразу несколько видеороликов - "Vətən","Torpaq","Bayraq","Zəfər","Qələbə", "Qarabağ".

В прошлом году реализации творческих планов помешала пандемия, но все еще впереди, считает являющийся оптимистом по натуре актер.

"Кто сказал, что мне 50? Я чувствую себя в душе и физически еще очень молодым, и могу дать фору любому (смеется). Энергия бьет через край и очень жду скорейшего завершения карантина, чтобы реализовывать творческие идеи, которые бьют как вулкан в моей голове. У нас есть такое пожелание – живи до ста. Так вот, в творчестве я реализовался всего лишь на 50 процентов и возраст не имеет значения. А лучшим подарком на мой юбилей стало освобождение наших земель от армянских оккупантов и восстановление территориальной целостности страны! Поэтому с нетерпением жду восстановления на освобождённых территориях инфраструктуры, возведения театров, где выступлю с огромным удовольствием!" - добавил Эльман Рафиев

(Автор: Вугар Иманов)