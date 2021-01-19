Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО)

Культура 19 января 2021 16:43 (UTC+04:00)
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Выставка известной азербайджанской художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE, которая открылась 14 января в галерее Sapar Contemporary Incubator города Нью-Йорк, вызвала большой интерес зарубежных СМИ, сообщает Trend Life.

В частности, статьи опубликованы в таких престижных изданиях как Theartgorgeous(https://theartgorgeous.com/female-led-exhibitions-we-cannot-wait-to-see-in-2021/) и Artdaily (https://artdaily.com/news/131994/Sapar-ContemporaryGallery---Incubator-opens-an-exhibition-of-works-by-Aida-Mahmudova#.YAbH0pMzaqC)

Экспозиция Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE - новая серия работ, исследующая фрагментарность бытия через воспоминания, искаженные во времени и ландшафте. PASTPRESENTFUTURE является второй персональной выставкой художницы в США, и проводится в рамках постоянных усилий галереи по поддержке ведущих женщин-художниц Центральной Азии и Кавказа.

В своей новой работе художница объединяет прошлое, настоящее и будущее, чтобы создать произведения, существующие вне внешних ограничений – идеологических, политических или религиозных. На первый план выдвигается эмоциональный и инстинктивный процесс создания. В результате возникают яркие и хрупкие по своей сути произведения, вдохновение для которых художник черпал в работе с материалом.

Использование трав и сухих растений в сочетании с импрессионистическими мазками в таких работах, как Корни (2020), помогает проявить физические особенности почвы, которая непосредственно связывает художницу с ее родиной, Азербайджаном. Автор как будто проникает сквозь поверхность земли художественным взором и наполняет окружающую природу – предмет своего исследования - чувством ностальгии. Сборка по слоям или процесс их воссоздания и смешение различных материалов, включая сухие растения, керамику, медь, рассматриваются художницей как «развитие» материала, играют роль своего рода «эмоционального исцеления».

Работы Аиды Махмудовой гармонично сочетаются с физическими свойствами выбранных ею материалов и любимой ею земной палитрой. Глубокие и интуитивные исследования художницы охватывают широкий спектр универсальных человеческих чувств, таких как любовь, потеря, память и желание. По словам самой художницы, "будучи частью общества, мы сами накладываем определенные ограничения на наше понятие бытия, на наше взаимодействие с другими людьми – в итоге мы утрачиваем каналы врожденной связи с миром. Для меня искусство не имеет границ, оно открыто для любых коммуникативных вариаций, и художественный процесс выражает попытку отслоения некоторых фундаментальных принципов, антропогенных и потому хрупких по своей сути”.

Выставка будет представлена по 16 февраля. Адрес: Ул. Норт-Мур 9, Нью-Йорк, NY 10013. Веб-сайт: www.saparcontemporary.com. Социальные сети: Instagram @saparcontemporary / Facebook @saparcontemporary

Для дополнительной информации обращаться к Эмма Гилхули или Элисон Андреа Лопес из Pelham Communications

[email protected] / [email protected]

О художнице

Аида Махмудова (р. 1982 г., Баку, Азербайджан) живет и работает в Баку. В 2006 году окончила Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина Лондонского университета искусств по специальности «Изобразительное искусство». Её работы часто выставлялись на международном уровне, а ее портфолио включает коллективные и персональные выставки в Бельгии, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Москве и Баку. Среди избранных персональных выставок имеют место нижеследующие: «Свет неуловим», Deweer Gallery, Отегем (2017); «Мимоходом», Leila Heller Gallery, Нью-Йорк (2015) и «Внутренний мир», Barbarian Art Gallery, Цюрих (2013). Произведения Махмудовой были представлены в коллективной выставке «Love Me, Love Me Not» на 55-й Венецианской биеннале в 2013 году, а также как часть выставки «VITA VITALE» под курацией «Artwise», в рамках 56-й Венецианской биеннале в 2015 году.

(Автор: Вугар Иманов)

Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Image
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Image
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Image
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Image
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Image
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Image
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Image
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Image
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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